В продажу поступили первые билеты на Игры БРИКС 2024 в Казани

До старта международного турнира остается ровно 50 дней. Уже сегодня началась продажа билетов на соревнования, которые пройдут в Казани с 12 по 23 июня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта республики.

На Играх БРИКС будет представлено более 4 500 участников из стран БРИКС и приглашенных государств. На спортивных аренах Казани выступят ведущие спортсмены сборной России. Среди них — чемпион мира и Европы по прыжкам в воду Евгений Кузнецов, многократная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко, чемпионка России по художественной гимнастике Лала Крамаренко и многие другие.

23 апреля в продажу поступили билеты на следующие виды спорта: плавание, спортивная гимнастика, фехтование, синхронное плавание, дзюдо, прыжки в воду, бадминтон, карате, спортивная борьба, самбо, ушу, корэш и борьба на поясах. Всего в программу Игр БРИКС войдут более 20 видов спорта.

«Игры БРИКС — это прекрасная возможность для наших атлетов продемонстрировать свой талант и мастерство на международной арене. Я очень рада, что игры пройдут у нас дома, в России, стране с богатейшим спортивным наследием. Особенно приятно, что они пройдут в таком красивом городе, как Казань. С нетерпением жду начала и уверена, это будет настоящий праздник спорта со своей особенной атмосферой!» — заявила двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая.

«50 дней остается до одного из главных мультиспортивных турниров лета, и я очень рад, что это событие пройдет в Казани. Город в очередной раз доказывает, что является спортивной столицей России. Жители и гости Казани в очередной раз смогут насладиться классным спортивным зрелищем и увидеть вживую сильнейших спортсменов», — сказал олимпийский чемпион, волейболист сборной России и казанского «Зенита» Максим Михайлов.

Помимо соревнований, зрители смогут насладиться яркой культурной программой, сессиями с именитыми атлетами, легендами спорта, а также интерактивными шоу. Ранее делегаты из стран БРИКС рассказали о подготовке своих стран к предстоящим играм. Так, из Венесуэлы приедет около 90 спортсменов, они будут соревноваться в 11 видах спорта.

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Разиль Самигуллин