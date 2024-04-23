Минниханову представили итоги исполнения бюджета Татарстана за I квартал 2024 года

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов заявил о необходимости усиления работы по повышению эффективности использования бюджетных средств. Об этом он сказал на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов республики.

В начале года рост экономики Татарстана замедлился по сравнению с показателями 2023 года. Однако первый квартал по доходам продемонстрировал позитивную динамику. Тем не менее Минниханов выразил беспокойство из-за снижения поступлений по налогу на прибыль, которые составили 5 млрд рублей к уровню аналогичного периода прошлого года.

Раис Татарстана подчеркнул необходимость продолжения заседаний балансовых комиссий с предприятиями, рассмотрения проблем бизнеса и использования мер поддержки. Он призвал создать хорошие условия для предпринимательства.

Рустам Минниханов также призвал соблюдать финансово-бюджетную дисциплину и обеспечить исполнение всех плановых показателей. пресс-служба Раиса РТ

По его словам, особого внимания требуют мероприятия в рамках национальных проектов, на которые в этом году планируется направить 25,8 млрд рублей, в том числе 11,5 млрд рублей из республиканского бюджета.

Отдельно раис Татарстана остановился на теме налоговой задолженности. По оперативным данным, она сократилась на 3,6 млрд рублей и на 1 апреля составила 12,2 млрд рублей. Значительную долю долгов имеют предприятия, курируемые Минстроем, Минпромторгом, Минземимуществом.

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан Марат Сафиуллин сообщил, что поступление налогов в январе — марте составило 364 млрд рублей — это на 93 млрд больше, чем за первый квартал 2023 года. В консолидированный бюджет республики платежи возросли более чем на 9%, по страховым взносам — в 1,5 раза.

Министр финансов РТ Радик Гайзатуллин сообщил, что в консолидированный бюджет республики за первые три месяца 2024 года мобилизовано более 115 млрд рублей в виде налоговых и неналоговых доходов. Это позволило Татарстану занять 4-е место среди субъектов РФ.

Налог на имущество организаций поступил в бюджет республики в сумме 10,6 млрд рублей. пресс-служба Раиса РТ

Налоги на совокупный доход в консолидированном бюджете составили 5,3 млрд рублей, в том числе в бюджет Татарстана — 3,4 млрд рублей и 1,9 млрд в местные бюджеты. За первый квартал 2024 г. в казну также поступил земельный налог в сумме 1,7 млрд рублей. Неналоговые доходы в консолидированный бюджет РТ составили 11,3 млрд рублей: в бюджет республики — 8,9 млрд, в местные бюджеты — 2,4 млрд.

Расходы консолидированного бюджета за I квартал составили 100,3 млрд руб. Расходы республиканского бюджета — 82,5 млрд руб., местных бюджетов — 42,4 млрд руб.



Общий объем финансирования мероприятий в рамках национальных проектов в Татарстане на 2024 год составляет 25,8 млрд руб. Из них 14,3 млрд — средства федерального бюджета, 11,5 млрд — бюджета РТ. За I квартал освоено 4,6 млрд руб.



Глава Управления Федерального казначейства по РТ Рустам Нуриахметов доложил, что на 1 апреля 2024 органы Федерального казначейства перечислили в консолидированный бюджет и территориальный фонд обязательного медицинского страхования 191,5 млрд рублей, или 128% к прошлому году. Объем поступлений доходов увеличился на 13,8 млрд и составил 115 млрд, или 113% к прошлому году.

— Муниципалитетам нужно обратить внимание на земельный налог. По 28 районам — низкое исполнение плановых показателей. Необходимо проанализировать ситуацию и принять меры. Также следует провести детальный анализ по арендным платежам за муниципальные земли и имущество, — подчеркнул раис Татарстана.

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Рената Валеева