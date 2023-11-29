Итоги дня: прощание с Наилей Гараевой, рост страхового мошенничества, дела в подшефных Татарстану регионах ЛНР
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 29 ноября:
- Сумма ущерба, нанесенного Крыму штормом, превысила 1,3 миллиарда рублей. Без электричества все еще остаются около 43,7 тыс. человек. Нет отопления в трех многоквартирных домах и 35 соцобъектах, вода частично не подается в 116 населенных пунктах.
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна быстро слезает с «технологической иглы» Запада. Он подчеркнул, что у российских производителей техники появился рынок сбыта продукции. По этой причине образовался экономический стимул ее производить, подытожил Путин.
- Россия лишилась своего места в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия. В результате голосования на сегодняшний день в ОЗХО состоит 21 страна.
- В Центробанке России сообщили, что инфляция в стране сложится ближе к верхней границе октябрьского прогноза Банка России 7—7,5%. Исходя из данных Росстата, годовая инфляция ускорилась до 7,37% с 7,27% на 13 ноября и до 6,69% на конец октября, если высчитывать ее из недельной динамики.
- Минпромторг России хочет создать единую цифровую базу данных распределения выпускников, которая затронет все отрасли экономики и регионы. По мнению главы ведомства Дениса Мантурова, такая мера поможет эффективнее бороться с дефицитом кадров в промышленности.
- Госдума отклонила законопроект об административных штрафах для граждан в размере до 30 тысяч рублей за незаконную продажу этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции, инициированный Государственным советом Татарстана.
- Кабмин Татарстана принял постановление о мерах по реализации закона о бюджете республики на 2024-й и на плановый период 2025 и 2026 годов. Документ примут к исполнению с 1 января следующего года.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил с представителями китайских деловых кругов наиболее перспективные направления сотрудничества. Он обратил внимание, что республика активно привлекает инвестиции из КНР.
- Кабмин Татарстана уменьшил потребительский бюджет. За третий квартал 2023 года показатель составил 21 937 рублей, что на 83 рубля меньше, чем за предыдущий трехмесячный период.
- Иннополис прогнозирует бездефицитный бюджет на ближайшие три года. Доходы и расходы в 2024-м должны составить 238 млн рублей, в 2025-м — 276,2 млн, а в 2026-м — 317,7 млн.
- Совет директоров ПАО «Татнефть» на заседании 28 ноября принял бюджет на 2024 год и утвердил бюджет на декабрь этого года. На заседании рассмотрели итоги исполнения бюджета за январь — сентябрь 2023 года.
- 29 ноября в Казани простились с заслуженной артисткой России, народной артисткой Татарстана, лауреатом Государственной премии РТ Наилей Гараевой. Провожали актрису в последний путь и близкие, и представители власти, и сотрудники казанских театров, и преданные зрители.
- После отравлений учеников в школах Казани и Кировской области председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить качество питания учащихся младших классов. Соответствующий запрос в Роспотребнадзор должны направить комитеты по охране здоровья и по контролю.
- Казань, как и весь Татарстан, находится в «зеленой» зоне «антирейтинга» регионов с самым высоким риском мошенничества по ОСАГО. Однако субъект уже начал движение в сторону «желтой» зоны, то есть ухудшения. Уровень возбуждаемости уголовных дел находится в пределах 6%.
- Верховный суд Татарстана выслушал показания ветерана баскетбольного спорта Александра Щербакова. На допросе он рассказал о том, как пережил покушение на убийство в ноябре 1999-го и как группировка «Тукаевские» пыталась обложить данью коммерческую деятельность КСК «УНИКС».
- В Татарстане мост через Волгу на трассе М-12 «Восток» прошел статические и динамические приемочные испытания. По нему проехали 16 самосвалов массой 30 тонн каждый.
- На содержание дорог общего пользования в Советском районе Казани потратят 447,3 млн рублей. Работы будут выполняться в течение всего 2024 года. Больше всего средств предусмотрено на зимний период — 277,5 млн рублей.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Государственного флага республики. С праздником жителей республики поздравил и председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.
- Вице-премьер Татарстана Евгений Варакин рассказал, как республика помогает восстанавливать Лисичанск и Рубежное. По его словам, республика делает «максимально все, что возможно». Ежемесячно заходят 300—400 тонн грузов разной направленности. Также Варакин рассказал, что ВСУ продолжают обстреливать Рубежное, в нем очень много повреждений, в частности полностью разрушен автовокзал.
- Минздрав Татарстана и Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова подписали соглашение о сотрудничестве. Договор заключили в присутствии раиса республики Рустама Минниханова, который посетил вуз в рамках рабочей поездки в столицу России.
- Восстановление отношений между Россией и НАТО вряд ли представляется возможным в ближайшей перспективе, считает замглавы российского МИДа Сергей Рябков. По его словам, «это исключено по соображениям как принципиального, так и практического свойства».
- Израиль и палестинское движение ХАМАС обсуждают возможность еще одного продления перемирия на два дня по истечении нынешнего режима прекращения огня, действующего до утра четверга.
- Армия Израиля возобновит боевые действия в секторе Газа после того, как завершится перемирие и обмен заложниками. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о решимости продолжать борьбу до «победного конца».
- Замруководителя по экономическим вопросам исполкома Лаишевского района Татарстана Ленар Замалиев сообщил, что на реконструкцию и модернизацию коммунальной инфраструктуры в трех самых крупных сельских поселениях муниципалитета требуется свыше 320 млн рублей. По его словам, район входит в топ-3 в республике по объему и количеству инфраструктуры ЖКХ, и местные власти не успевают за ростом населения.
- Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии требованиям проектной документации искусственного земельного участка на Куйбышевском водохранилище возле Центра семьи «Казан» в Казани. Инспекция проверила объект на соответствие требованиям проекта, а также определила плановые и высотные отметки верха насыпи.
- За прошедшие сутки с казанских улиц на снегоплавильные пункты вывезли 8,8 тысячи тонн снега. По данным Комитета внешнего благоустройства города, улицы Казани очищают 317 единиц техники и 601 рабочий.
Ключевые события 644-го дня специальной военной операции на Украине:
- Российские силы ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Московской области под Подольском, направляющийся в Москву. Мэр российской столицы Сергей Собянин уточнил, что обошлось без пострадавших.
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады противника в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области.
- На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» при поддержке армейской авиации отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенного пункта Ямполовка ДНР и Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и два автомобиля.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики.
- На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе 128-й горно-штурмовой, 33-й механизированной и 71-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Каменское и Работино Запорожской области. Общие потери противника составили до 55 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США.
- На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское Донецкой Народной Республики.
- На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 55 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы «Мста-Б» и два орудия Д-20.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток уничтожены: сборочный цех по производству и ремонту радиолокационных станций, радиолокационные станции П-18 и зенитного ракетного комплекса С-300, склады топлива и авиационных средств поражения, а также живая сила и техника в 107 районах.
- Уничтожены 38 украинских БПЛА в районах населенных пунктов Новооленовка Донецкой Народной Республики, Берестовое Харьковской области, Белогоровка, Новоникольское, Верхнекаменка, Кременная ЛНР, Новая Каховка Херсонской области, Ульяновка и Романовское Запорожской области.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураКультураЭкономикаФинансыБанкиОбразованиеБизнесТранспорт Татарстан
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