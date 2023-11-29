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Экономика

Кабмин Татарстана уменьшил потребительский бюджет

14:20, 29.11.2023 3
Кабмин Татарстана уменьшил потребительский бюджет
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Кабинет министров Татарстана утвердил стоимостную величину минимального потребительского бюджета в целом по республике за третий квартал 2023 года. По сравнению с предыдущим трехмесячным периодом она уменьшилась.

За июль — сентябрь 2023 года потребительский бюджет в Татарстане составил 21 937 рублей. Это на 83 рубля, или на 0,4%, меньше, чем за второй квартал этого года.

По сравнению с третьим кварталом 2022 года потребительский бюджет в Татарстане вырос на 4,28%, или на 900 рублей. Тогда его установили в размере 21 037 рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в апреле — июне 2023 года стоимостная величина минимального потребительского бюджета в Татарстане составила 22 020 рублей. Сумма оказалась на 215 рублей больше, чем в январе — марте, когда она равнялась 21 805 рублям.

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Татьяна Демина
ЭкономикаФинансыОбществоВласть Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 29 ноя
    цены выше, бюджет ниже - прекрасно. Отличные новости в преддверии Нового года
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    Анонимно 29 ноя
    да не переживайте, на 4 квартал, который без нг как раз, повысят
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  • Анонимно 29 ноя
    это что значит вообще?
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