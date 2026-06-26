Новости экономики

11:45 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Нижнекамск планирует установить побратимские отношения с бразильской Санта-Барбарой

09:57, 26.06.2026

Это станет основой для развития сотрудничества в сфере экономики, образования, культуры, а также обмена муниципальными практиками между городами

Нижнекамск планирует установить побратимские отношения с бразильской Санта-Барбарой
Фото: канал в "Максе" Радмира Беляева

У Нижнекамска может появиться новый город-побратим в Бразилии — соответствующая договоренность была достигнута в ходе Всемирного конгресса «Объединенные города и местные власти» (ОГМВ). Об этом сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

В форуме принимает участие делегация Нижнекамского района во главе с заместителем руководителя района Ленаром Ахметовым. В рамках рабочих встреч достигнута договоренность о визите в Нижнекамск мэра бразильского города Санта-Барбара, где планируется обсудить подписание соглашения о побратимских отношениях.

Документ станет основой для развития сотрудничества в сфере экономики, образования, культуры, а также обмена муниципальными практиками между городами.

скриншот с сайта Wikipedia.org

Кроме того, представители Нижнекамска провели переговоры с Ассоциацией муниципалитетов Бразилии и муниципалитетами стран Глобального Юга, обсудив перспективы расширения международных контактов и реализации совместных проектов.

— Для Нижнекамска это еще один шаг к развитию международного сотрудничества и укреплению деловых и гуманитарных отношений, — заявил Беляев.

Напомним, что ранее Ильсура Метшина переизбрали президентом ОГМВ — Евразия. Решение было принято единогласно на Генеральной ассамблее организации в Марокко.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Live pic Видеотрансляция Online-конференция с Фаритом Ханифовым, министром транспорта и дорожного хозяйства РТ
Официальные партнеры
Фондовый рынок
  • Татнефть456
  • Нижнекамскнефтехим47.5
  • Казаньоргсинтез50.8
  • КАМАЗ42.3
  • Нижнекамскшина28.25
  • Таттелеком0.499