Нижнекамск планирует установить побратимские отношения с бразильской Санта-Барбарой

Это станет основой для развития сотрудничества в сфере экономики, образования, культуры, а также обмена муниципальными практиками между городами

У Нижнекамска может появиться новый город-побратим в Бразилии — соответствующая договоренность была достигнута в ходе Всемирного конгресса «Объединенные города и местные власти» (ОГМВ). Об этом сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

В форуме принимает участие делегация Нижнекамского района во главе с заместителем руководителя района Ленаром Ахметовым. В рамках рабочих встреч достигнута договоренность о визите в Нижнекамск мэра бразильского города Санта-Барбара, где планируется обсудить подписание соглашения о побратимских отношениях.

Документ станет основой для развития сотрудничества в сфере экономики, образования, культуры, а также обмена муниципальными практиками между городами.

скриншот с сайта Wikipedia.org

Кроме того, представители Нижнекамска провели переговоры с Ассоциацией муниципалитетов Бразилии и муниципалитетами стран Глобального Юга, обсудив перспективы расширения международных контактов и реализации совместных проектов.

— Для Нижнекамска это еще один шаг к развитию международного сотрудничества и укреплению деловых и гуманитарных отношений, — заявил Беляев.

Напомним, что ранее Ильсура Метшина переизбрали президентом ОГМВ — Евразия. Решение было принято единогласно на Генеральной ассамблее организации в Марокко.

Наталья Жирнова