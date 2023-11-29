Мост через Волгу на М-12 в Татарстане прошел приемочные испытания

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане мост через Волгу на трассе М-12 «Восток» прошел обязательный этап приемки любого дорожного объекта перед вводом в эксплуатацию и запуском движения — статические и динамические приемочные испытания. Об этом сообщает «Автодор».

В компании заявили, что работы на новом мосту через Волгу вышли на финишную прямую. При приемочных испытаниях по нему проехали 16 самосвалов массой 30 тонн каждый.



По плану первые машины по мосту через Волгу проедут после открытия участка трассы М-12 до Казани. Оно должно состояться в конце 2023 года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Мост через Волгу, соединяющий Лаишевский и Верхнеуслонский районы Татарстана, — самое масштабное сооружение трассы М-12. Его длина — 3 362 метра, ширина — 25 метров. На высоту до 37 метров от воды сооружение поднимают 28 опор. Общий вес металлоконструкций составляет 45 тысяч тонн.

По последним данным, участок трассы М-12 «Восток» до Казани протяженностью 70 км готов на 95%. Строители заканчивают работы на основном ходу дороги.



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Татьяна Демина