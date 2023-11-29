Рябков: отношения России и НАТО вряд ли восстановятся в обозримой перспективе

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Восстановление отношений между Россией и НАТО вряд ли представляется возможным в ближайшей перспективе. Об этом заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков в интервью газете «Известия».

— Я не думаю, что отношения России и НАТО восстановятся в той или иной форме в обозримой перспективе. Это исключено по соображениям как принципиального, так и практического свойства, — поделился своим мнением Рябков.

По словам замглавы МИДа, даже если «кто-то на Западе думает, что мы [Россия] нуждаемся в этих отношениях, в какой-то момент придем и попросим об их восстановлении, это большое заблуждение».

Рябков добавил, что Россия и раньше имела такую позицию, потому что государство было готово договариваться только «на равноправной и взаимоуважительной основе», с чем у НАТО «всегда были проблемы».

— А уж теперь на фоне происходящего я вообще не представляю себе ситуацию и контекст, в котором такое возможно, — подчеркнул Рябков.

На прошлой неделе в Кремле раскритиковали заявления НАТО о «военном Шенгене». Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такие высказывания только нагнетают напряженность в Европе.



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Илина Хакимова