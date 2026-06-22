Энергия будущего: как в Татарстане школьников готовят к работе в энергетике

АО «Сетевая компания» работает со школьниками, чтобы провести раннюю профориентацию и зажечь в детях интерес к энергетике

Фото: предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

Перед российской энергетической отраслью сегодня остро стоит вопрос кадрового обеспечения. Стремительная цифровизация, усложнение технологических процессов и модернизация сетевого хозяйства требуют притока молодых, хорошо подготовленных и искренне увлеченных своим делом специалистов. В Татарстане к решению этой задачи подошли системно и дальновидно, начиная воспитывать будущих энергетиков буквально со школьной скамьи. Флагманом этого движения выступает АО «Сетевая компания», реализующая масштабную многоступенчатую программу «Профориентация 5.0». О том, как устроена эта экосистема подготовки кадров, как работают уникальные энергетические классы и чем компания планирует удивлять школьников летом, рассказал заместитель генерального директора по персоналу Всеволод Семенюк.

Системный подход: почему профориентация начинается с детского сада

Политика АО «Сетевая компания» в области управления персоналом давно вышла за рамки классического рекрутинга. Здесь пришли к пониманию, что настоящий, мотивированный профессионал, разделяющий ценности компании, не появляется из ниоткуда после получения диплома. Его путь нужно сопровождать с самого раннего возраста. Именно так родилась концепция «Профориентация 5.0», которая разбивает всю работу с будущими и действующими кадрами на пять последовательных этапов, охватывающих практически всю жизнь человека: от дошкольника до состоявшегося молодого специалиста, проходящего адаптацию на рабочем месте.

— Мы для себя всю профориентацию разбили на пять этапов: дошкольники, школьники, студенты, стажеры и молодые специалисты, которые приходят на работу и с которыми мы тоже занимаемся путем адаптации на местах. Программа «Энергоклассы» — это одно из ключевых направлений работы именно на этапе взаимодействия со школами, — поясняет логику проекта Всеволод Семенюк.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Такой подход позволяет выстроить бесшовный образовательный трек. Ребенок сначала в игровой форме знакомится с профессией, в школе получает углубленные знания и осваивает первую рабочую профессию, в колледже или вузе становится целевым студентом компании с гарантированным трудоустройством, а придя на предприятие, попадает в среду наставников, которые помогают ему плавно влиться в трудовой коллектив. Цель этой многоэтапной стратегии амбициозна и прагматична одновременно — формирование устойчивого и высококвалифицированного кадрового резерва для энергетики Татарстана. Компания не просто ищет сотрудников, она целенаправленно выращивает их, инвестируя в человеческий потенциал на самой ранней стадии.

Энергоклассы: погружение в профессию без отрыва от школьной программы

Центральным элементом работы со школьниками стал проект «Энергоклассы», стартовавший в сентябре 2023 года. Первые профильные классы открылись в двух городах республики — Нижнекамске и Заинске. Эксперимент оказался успешным: уже через два года состоялся первый выпуск — 57 человек, 15 из которых осознанно выбрали продолжение обучения в колледжах по энергетическому профилю. Этот результат стал мощным импульсом для масштабирования.

На сегодняшний день география проекта впечатляет: АО «Сетевая компания» работает в 19 населенных пунктах, охватывая 12 городов и 16 районов Татарстана. Функционирует уже 25 специализированных классов, в которых обучаются порядка 700 ребят. Это не предел: в ближайших планах компании сформировать новые классы в партнерских школах, которые примут еще около сотни учеников.

предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

— Важно понимать, что энергокласс — это не замена стандартной школьной программе, а ее практико-ориентированное дополнение. Обучение выстроено по двум основным блокам. Первый — образовательный блок: школьники получают углубленные знания по ключевым для энергетика дисциплинам — математике, физике и черчению. В некоторых школах программа расширяется до изучения английского языка с профессиональной энергетической терминологией, — рассказывает Всеволод Семенюк.

Второй, не менее важный блок программы — внеобразовательная деятельность. Именно через нее компания стремится увлечь детей миром энергетики. Арсенал инструментов богатый: экскурсии на действующие энергообъекты, где можно своими глазами увидеть сложное оборудование и масштаб предприятия; посещение мастерских в колледжах-партнерах, где под руководством опытных наставников ребята собирают электрические схемы, проводят лабораторные опыты и испытания. Особый акцент делается на освоении рабочих навыков. Ведь тактильная, «ручная» работа с материалом — лучший способ понять и полюбить инженерную профессию.

— Здесь все, что связано с профессией электромонтера, — мы стараемся, чтобы ребята руками учились работать. В этом одна из основных ценностей такого обучения, — подчеркивает Всеволод Семенюк.

Кроме того, школьников активно вовлекают в спортивную и культурно-массовую жизнь компании, чтобы они могли познакомиться с коллективом и будущими коллегами в неформальной обстановке.

Игры, стартапы и осознанный выбор: как пробуждается интерес к инженерии

Может ли подросток, играя, спроектировать свое профессиональное будущее? Оказывается, может. В АО «Сетевая компания» делают ставку на интерактивные форматы. Сотрудники компании в тесном партнерстве с республиканскими образовательными учреждениями и кадровыми центрами, такими как «Работа России» в Заинском районе, разработали профориентационные игры.

К примеру, одна из таких разработок — игра «Дизайн профессии». По сути, это симулятор создания технологического стартапа с нуля. Командам школьников предлагается придумать некую компанию или проект, определить сферу ее деятельности, которая приносила бы пользу обществу. Ключевая задача не просто сгенерировать идею, а суметь доказать ее социальную значимость и жизнеспособность. В процессе игры ребята самостоятельно распределяют роли: кто-то становится «финансовым директором», кто-то отвечает за коммуникации и продвижение, кто-то — за операционную работу и техническую реализацию. Финалом становится презентация своего проекта перед жюри.

— Главное — что из этой игры они выносят навыки общения, умения слышать друг друга и договариваться, — отмечает Всеволод Семенюк. По его словам, умение показать и «продать» результат своей работы, раскрыть ее полезность для людей — это навык, который пригодится в жизни всегда, вне зависимости от выбранной профессии.

предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

Путь в энергокласс демократичен. Компания принципиально не устраивает вступительных испытаний и отбора. Стать частью программы может любой желающий школьник, который учится в одной из партнерских школ, где открыт такой класс. Обучение бесплатное. Более того, программа не накладывает на ребенка никаких обязательств.

— Это их право выбора — пойдут они дальше в энергетику или в ином направлении, — комментирует Всеволод Семенюк. — АО «Сетевая компания» создает среду и предоставляет возможности, а право окончательного выбора профессионального пути остается за самим учеником. Впрочем, даже если ребенок не свяжет свою жизнь с энергетикой, полученные углубленные знания по техническим предметам и развитые навыки командной работы станут его серьезным конкурентным преимуществом и при поступлении в любой вуз, и в любой профессиональной деятельности.

«Умные каникулы»: трудовое лето и энергетические смены

С окончанием учебного года работа со школьниками не прекращается. АО «Сетевая компания» разработала насыщенную летнюю программу, которая позволяет ребятам не только отдохнуть, но и получить первый реальный трудовой опыт и заработать собственные деньги. Ежегодно компания официально трудоустраивает подростков, достигших 14 лет. В этом году запланировано принять на работу в летний период 360 школьников. Это уникальная возможность для юношей и девушек почувствовать себя частью большого профессионального коллектива, выполняя посильные задачи, и прикоснуться к корпоративной культуре изнутри.

Параллельно с трудовой занятостью реализуется и насыщенная оздоровительно-образовательная программа. Ключевой площадкой для нее стал центр спортивной подготовки «Ялта-Зай» в Заинске — партнерский лагерь, куда приезжают дети сотрудников компании и, что особенно важно, лучшие ученики энергоклассов, проявившие себя в течение учебного года.

В лагере компания организует профильную «энергетическую смену». Ее миссия — через погружение в смоделированную профессиональную среду вызвать у школьников искренний интерес к сфере энергетики и дать им возможность примерить на себя роль разных профессий специалистов компании. Для этого разворачиваются интерактивные площадки, где сложные физические явления объясняются на простых и наглядных опытах. Неизменный восторг у детей вызывают эксперименты, где электричество добывается буквально из подручных средств: например, как с помощью лимона и бутылки с колой заставить светиться лампочку. По отзывам самих участников, энергетическая смена оставляет настолько яркие впечатления, что многие просят сделать ее обязательной частью каждой летней смены.

предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

Еще один нестандартный формат — участие в палаточном лагере «Квантум Кемп», который организуется Центром развития технического творчества и профориентации в Нижнекамске. Этот круглосуточный лагерь для детей 10–14 лет создан для знакомства с историей страны, различными событиями и выдающимися личностями. АО «Сетевая компания» органично встраивается в эту программу, проводя на территории палаточного городка свои мероприятия. Формат жизни на природе, вдали от городской инфраструктуры, сам по себе является отличным контекстом для того, чтобы поговорить о ценности ресурсов и автономных источниках энергии. Масштаб летней кампании впечатляет: через систему оздоровительного отдыха в одном только «Ялта Зае» ежегодно проходит порядка 800 человек, а через специализированные смены за последние три года прошли уже 2,5 тысячи ребят. Попасть на такие смены могут дети сотрудников, а также мотивированные ученики энергоклассов — программа является независимой и корпоративной.

Философия бережливости и безопасность с детства

Работа со школьниками выходит далеко за рамки чистой профориентации и включает в себя формирование жизненно важных компетенций. В этом контексте реализуются две знаковые акции: «Безопасные каникулы» и «Бережливые каникулы».

Первая — «Безопасные каникулы» — является частью масштабной просветительской работы и направлена на профилактику детского травматизма. В игровой и доступной форме детей учат правилам поведения рядом с объектами электросетевого хозяйства: трансформаторными подстанциями, линиями электропередачи. Энергетика — зона повышенной опасности, и формирование культуры безопасности с ранних лет является для компании приоритетом, исключающим саму возможность трагедии по незнанию.

предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

Вторая, не менее интересная инициатива — «Бережливые каникулы». Ее философия проистекает из производственной системы «Энергия», действующей в компании и основанной на принципах бережливого производства. Сотрудники, ответственные за оптимизацию процессов и сокращение издержек, находят способ увлекательно рассказать детям о сложном. Цель — привить школьникам навыки бережливого мышления: разумного потребления ресурсов, бережного отношения к окружающей среде и природе, ответственного энергосбережения. Это те универсальные принципы, которые, будучи усвоенными в детстве, формируют зрелое экологическое сознание и рачительное отношение к ресурсам планеты на всю жизнь.

Путь в профессию: от школьной парты до первого рабочего места

Участие в программе «Энергоклассы» не дает формальных преференций при поступлении в вуз, установленных законом, но создает фундамент для будущих побед. Во-первых, углубленное изучение физики, математики и черчения дает значительную фору при сдаче ЕГЭ. Во-вторых, у школьников формируется четкое понимание, куда и зачем они идут учиться дальше, что исключает случайный и ошибочный выбор профессии.

Стратегическая цель компании — выстроить цепочку «школа — колледж/вуз — предприятие» таким образом, чтобы к моменту получения диплома молодой специалист имел не только теорию, но и реальную профессию.

— Выпускники 9–11-х классов в отдельных школах осваивают профессию электромонтажника и получают на руки соответствующий докумуент. Мы хотим, чтобы все выпускники энергокласса на выходе получали рабочую профессию, — делится планами Всеволод Семенюк. — Это принципиально важный момент: молодой человек приходит в компанию, уже понимая азы работы, имея документ о квалификации и опыт практических занятий в мастерских.

Реклама. АО «Сетевая компания». . предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

Для тех, кто успешно проходит все конкурсные испытания и поступает в профильные вузы или ссузы, АО «Сетевая компания» открывает программу целевого обучения. Целевики получают социальные гарантии, дополнительную стипендию и стопроцентную гарантию трудоустройства. Для них автоматически решаются вопросы прохождения практик и стажировок на предприятии.

Родителям, которые хотели бы видеть своего ребенка в рядах будущих энергетиков, эксперты советуют начать с простого шага: обратиться в свою школу и узнать, является ли она партнером программы «Энергоклассы». За подробной информацией также можно обратиться напрямую в компанию по телефону контакт-центра. И, как советует заместитель генерального директора по персоналу, стоит пробовать разные направления. И если у вашего ребенка отклик вызовет именно наше — надо продолжать.

Опыт «Сетевой компании» доказывает: инвестиции в раннюю профориентацию — это самые выгодные инвестиции в надежное и технологичное будущее всей энергетической отрасли.