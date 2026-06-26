Совет ЕС продлил экономические санкции против России до июля 2027 года

Санкции были введены в 2014 году и существенно расширены после февраля 2022 года, как отмечается в документе, в ответ на «неспровоцированную, неоправданную и незаконную» военную агрессию России

Совет Евросоюза продлил действие экономических санкций против России еще на 12 месяцев — до 31 июля 2027 года. Решение принято после заседания Европейского совета 18–19 июня 2026 года, на котором лидеры ЕС согласовали необходимость продления ограничительных мер в связи с продолжающимся конфликтом на Украине.

В заявлении подчеркивается, что санкции были введены в 2014 году и существенно расширены после февраля 2022 года, как отмечается в документе, в ответ на «неспровоцированную, неоправданную и незаконную» военную агрессию России против Украины.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Действующие ограничения охватывают ключевые сектора экономики, включая торговлю, финансовую систему, энергетику и технологии двойного назначения. В их рамках действует запрет на импорт и передачу российской нефти и отдельных нефтепродуктов морским путем, а также ограничения на операции с рядом финансовых учреждений и поставщиков криптовалютных услуг. Кроме того, в ЕС приостановлено вещание и действие лицензий для ряда медиаресурсов, а также действуют механизмы противодействия обходу санкций.

В Совете Европейского союза заявили, что Евросоюз сохраняет готовность к дальнейшему расширению санкционного давления в случае продолжения нарушений норм международного права со стороны России.

Ранее страны G7 договорились усилить санкции против России и увеличить военные поставки Украине. Это закреплено в совместном заявлении по итогам саммита во Франции.

Наталья Жирнова