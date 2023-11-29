Всероссийский союз страховщиков: «Ситуация с мошенничеством в Татарстане находится в активной стадии»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На сегодняшний день столица Татарстана, как и вся республика, находится в «зеленой» зоне «антирейтинга» регионов с самым высоким риском мошенничества по ОСАГО. Однако субъект уже начал движение в сторону «желтой» зоны, то есть — ухудшения. Об этом на пресс-конференции, посвященной противодействию страховому мошенничеству в Татарстане, рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов.

«Уровень возбуждаемости уголовных дел находится в пределах 6%»

Причиной тому, по его словам, стала низкая возбуждаемость уголовных дел по обращениям страховых компаний в правоохранительные органы.

— Сам факт взаимодействия достаточно низкий. Уровень возбуждаемости находится в пределах 6%. Если сравнить среднюю возбуждаемость в целом по России, то по итогам девяти месяцев этот показатель составляет 28%. <...> Анализ работы страховых компаний на территории Татарстана по всем видам страхования, в первую очередь по ОСАГО, показал, что ситуация со страховым мошенничеством находится в активной стадии, — заявил Ефремов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как отметил специалист, в республике присутствуют все факты и способы мошенничества, в том числе связанные с кольцевым движением, где авто подставляются в реальные ДТП. Кроме того, в регионе высока доля организованных преступных групп. «Много обращений на территории Татарстана в правоохранительные органы, но активности и оценки на них не существует», — сказал Ефремов, подчеркнув, что Всероссийский союз страховщиков уже обратил внимание прокуратуры на эту проблему.

— На сегодняшний день взаимодействие с правоохранительными органами находится на низком уровне. Нами было сделано обращение, чтобы МВД выделило куратора, который мог бы оказывать содействие в оценке оперативной информации, предоставляемой страховщиками. Также была просьба к прокуратуре провести оценку подаваемых заявлений и причин не возбуждаемости уголовных дел или прекращения рассмотрения этих материалов, — сказал он.

«В Татарстане нет сильного падения, но ситуация маленькими шагами ухудшается»

Также союз обратился к властям Казани и Татарстана с просьбой предоставить страховщикам информацию с камер видеонаблюдения. Это, по словам Ефремова, помогло бы компаниям реально рассматривать ситуации и быстро выявлять страховое мошенничество. Более того, ВСС обратился к руководству ГИБДД по республике с целью предоставления административных материалов, которые составляются при выезде их сотрудников на место ДТП.

— Нужно отметить, что доля ДТП, оформляемых по Европолису, составляет в Татарстане 32%. То есть достаточно большое количество выездов происходит с участием сотрудников ГИБДД. И, конечно, предоставление данной информации по запросу страховщиков является важной частью для того, чтобы эффективно, качественно и быстро рассматривать вопросы, связанные с регулированием убытков по страховым случаям, — рассказал он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Руководство Госавтоинспекции по Татарстану заверило ВСС, что такая информация будет предоставляться. Также было принято решение обратиться непосредственно к руководству республики с предложением рассмотреть возможность предоставления информации с камер наблюдения, — добавил Ефремов. По его словам, такая возможность предусмотрена 327-м законом РФ и 523-м постановлением правительства страны. В ответ на это Минэкономики Татарстана, как пояснил специалист, обещало рассмотреть эту возможность.

— Почему мы обратили внимание на Казань и Татарстан? Потому что здесь ситуация по-настоящему стала ухудшаться. И начала она ухудшаться с 2021 года, — добавил Ефремов, в очередной раз подчеркнув, что это связано с уровнем взаимодействия правоохранительных органов и страховщиков. — Это очень отрицательная работа, и, конечно, нас это сильно беспокоит. В Татарстане нет какого-то сильного падения, но ситуация маленькими шагами ухудшается, — заключил он.

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Максим Кокунин