Намытый у казанской «Чаши» земельный участок получил заключение о соответствии

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии требованиям проектной документации искусственного земельного участка на Куйбышевском водохранилище возле Центра семьи «Казан» в столице республики. Об этом сообщает пресс-служба Инспекции ГСН.

Сотрудники инспекции Госстройнадзора Татарстана проверили объект на соответствие требованиям проектной документации, определили плановые и высотные отметки верха насыпи объекта для установления соответствия проектной документации.



Застройщик и генподрядчик — ГУП РТ «Татлизинг». Техническими заказчиками выступили ГИСУ и Главстрой Татарстана, подрядчиком — ООО «Основная строительная компания», генпроектировщиком — ООО «Геотехнологии».

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Напомним, впервые о засыпке Казанки заговорили в 2021 году. В феврале 2022-го власти Казани объявили о проведении общественных слушаний по созданию искусственного земельного участка у «Чаши» для увеличения площади территории под строительство Соборной мечети, организации зоны отдыха и благоустройства левобережной части Куйбышевского водохранилища. Изначально предполагалось, что общая площадь искусственных земельных участков составит 14,3 гектара. Намыть их планировалось в два этапа — на первом этапе 9,8 гектара, на втором — еще 4,3 гектара.

Однако спустя пару месяцев стало известно, что Соборная мечеть в Казани появится на месте парка аттракционов «Кырлай». Казанцы активно выступали против засыпки реки, в том числе и на общественных обсуждениях, которые состоялись только со второй попытки. Экологи и активисты предупреждали, что намыв искусственной суши повлечет негативные последствия: увеличение мутности воды, заиление дна, гибель планктона и бентосных организмов. Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура признала засыпку территории незаконной.



Рассчитывается, что искусственный земельный участок у «Чаши» станет частью территории, отведенной под организацию зоны отдыха, парковой зоны, под благоустройство левобережной части Куйбышевского водохранилища. Его планируют использовать как рекреационную территорию. На разработку проектной документации по объекту выделяли почти 4,2 млн рублей, включая НДС.

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Маргарита Головатенко