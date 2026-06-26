Без комментариев Артиги: «Рубин» не смог обыграть «КАМАЗ» в первом матче на летних сборах

Татарстанское дерби завершилось результативной ничьей

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» провел первый товарищеский матч в рамках текущих летних сборов. Казанцы сыграли вничью против «КАМАЗа» (1:1). Какой выдалась для казанцев встреча против челнинцев — в материале «Реального времени».

Франк Артига не дал послематчевого комментария по окончании игры с «КАМАЗОм»

Товарищеские матчи против «КАМАЗа» уже давно стали классикой для «Рубина» во время летних сборов. Прямо сейчас казанская команда проводит интенсивную подготовку к новому сезону РПЛ. По ходу текущих сборов коллектив Франка Артиги проведет встречи с «Оренбургом», «Спартаком», и по два раза — с «Крыльями Советов» и «Локомотивом».

— Как проходят сборы? Много тренируемся, все проходит очень интенсивно. Много беговой нагрузки. Я побегать, конечно, люблю, но даже мне иногда непросто, — признавался полузащитник «Рубина» Руслан Безруков в беседе с корреспондентом «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Безруков был одним из немногих футболистов казанского клуба, кто согласился побеседовать с журналистами после матча с «КАМАЗом». Любопытно, что после игры с челнинцами традиционный комментарий не дал главный тренер «Рубина» Франк Артига. Возможно, испанский наставник хотел по горячим следам сразу разобрать матч с «КАМАЗом», результат которого оказался неоднозначным для номинальных хозяев.

«Рубин» провел таймы разными составами. Многие иностранцы не приняли участие в матче с «КАМАЗом»

До 86-й минуты счет на табло показывал нули, однако гол Даниила Моторина вывел казанцев вперед на непродолжительное время. Затем полузащитник «КАМАЗа» Максим Богданец стал наконечником эффектной атаки гостей. Результативная ничья была на руку, конечно, челнинскому клубу.

Противостояние «КАМАЗа» с «Рубином» сложно назвать каким-то принципиальным. Тем не менее, против игроков РПЛ футболисты Первой лиги из Набережных Челнов вышли с должным настроением. «КАМАЗ» боролся в каждом эпизоде, старался иногда даже навязывать футбол с позиции силы. Дело периодически доходило и до микрофконфликтов между игроками. Товарищеский матч определенно носил градус спортивного азарта.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» провел два тайма разными составами. Первый был ближе к основному: со Ставером, Лобовом, Рожковым, Ходжей, Шабанхаджаем и Сиве. Второй — более экспериментальный с рядом молодых футболистов: Платоновым, Игнатьевым, Хубуловым и Моториным. Франк Артига, не изменяя себе, на каждых сборах дает шанс проявить себя неизвестным широкой массе фанатов «Рубина» игрокам.

Понятно, что сложно оценивать сегодняшний матч с точки зрения конструктива и содержания. Тут надо сделать скидку и на физическое состояние футболистов «Рубина», которые, как уже подметил Руслан Безруков, на сегодняшний день находятся под очень серьезными нагрузками. Да и футболисты «КАМАЗа», опять же как было упомянуто ранее, пришли с настроением показать свои лучшие качества.

Артига рассматривает варианты, при которых «Рубин» будет играть в четыре защитника в новом сезоне РПЛ

Интересно, что казанцы провели оба тайма в схеме с четырьмя защитниками. Возможно, Франк Артига планирует отойти в предстоящем сезоне РПЛ от системы игры с тремя центральными. Но сегодня — эта мера была скорее вынужденной. Многие иностранцы остались вне заявки на игру. Не участвовали в матче с «КАМАЗом» Андерсон Арройо, Дениль Мальдонадо, Начо Сааведра, Мирлинд Даку и Игор Вуячич. Они наблюдали за встречей с маленькой будки, скажем так, со «скамейки запасных» на базе «Рубина».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Без ведущих лидеров команды казанцам было непросто двигать мяч, в игре создавалась достаточное количество брака. И в определенные моменты «Рубин» сказывался к настройкам рахимовского футбола. Длинные передачи на Сиве, активное задействование флангов. Впрочем, было и то, что прочно легло именно в футбол Франка Артиги. Самое очевидное — выход из обороны в атаку через низ. Буквально несколько раз Евгений Ставер и Артур Нигматуллин позволяли себе вывести мяч верхом, незадействуя центральных защитников.

«КАМАЗ» под руководством нового главного тренера Антона Хазова точно будет конкурентоспособен в новом сезоне Первой лиги и говорить о том, что челнинская команда серьезно регрессировала с уходом в «Оренбург» Ильдара Ахметзянова точно не приходится. Хотя в исполнении челницев мы пока тоже увидели только первый товарищеский матч и делать категоричные выводы в отношении челнинской команды — объективно рано.

Рубин (Казань) — КАМАЗ (Набережные Челны) — 1:1 (0:0)

26 июня. База «Рубина»

1:0 — Моторин, 86

1:1 — Богданец, 89

1 / 38 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов