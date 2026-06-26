«Все останутся при своем»: как повлияет на работу бизнеса удаление VK из App Store

Эксперты считают, что обвинить американскую компанию в нарушении каких-либо прав невозможно

Фото: Динар Фатыхов

Apple удалила VK и все связанные с компанией приложения из App Store. По мнению эксперта, данное решение было обусловлено соблюдением санкционной политики в отношении России. Как данные ограничения повлияют на работу бизнеса, сможет ли российская IT-платформа обойти ограничения и можно ли обвинить американского «цифрового гиганта» в нарушениях законодательства — в материале «Реального времени».

Apple объяснила удаление приложений VK из App Store санкциями Великобритании

Компания Apple удалила VK и все связанные с компанией приложения («VK Видео», «VK мессенджер», «VK Музыка», «VK Знакомства», «Одноклассники», «Дзен» и Mail.ru) из App Store. Теперь пользователи устройств на платформе iOS не могут скачать, обновить эти площадки для общения и просмотра контента. При этом все приложения, которые ранее были скачаны, продолжают работать. В VK заявили, что Apple приняла соответствующее решение без уведомлений, хотя российская компания не находится под санкциями.

Тем временем ФАС так и не получила от американской компании объяснений ситуации. В Минцифры объяснили действия «IT-гиганта» проявлением недобросовестной конкуренции, а в качестве альтернативы пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил россиянам перейти на смартфоны на платформе Android, скачать отечественные сервисы-аналоги и общаться через них.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В свою очередь, блогер Wylsacom (настоящее имя — Валентин Петухов, — прим. ред. ) рассказал «Москве 24», что после удаления приложений VK из App Store пользователям будет сложно перейти на новый iPhone. По его словам, это в первую очередь скажется на обычных пользователях: даже при покупке нового телефона приложения не восстановятся автоматически из резервной копии — их придется переносить вручную. Этот процесс зачастую работает нестабильно, и для тех, кто сильно зависит от VK, это может стать серьезной проблемой. При этом он допустил, что причина удаления не обязательно связана только с санкциями, поскольку иначе приложения исчезли бы и из Google Play.

В Госдуме же назвали удаление приложений VK из App Store поводом для России быстрее строить свой интернет. Как подчеркнула первый зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Ким в разговоре с ТАСС, RuStore и отечественные разработчики показали, что «без капризов Apple мы прекрасно живем».

Позже Apple объяснила удаление приложений VK из App Store санкциями Великобритании. В комментарии порталу The Verge компания также сообщила, что заблокировала аккаунты разработчиков. Теперь российские приложения нельзя скачать на устройства Apple ни в одной стране.



«Для бизнеса гораздо большим ударом стали ограничения с Telegram и с WhatsApp*»

Удаление приложений VK из App Store никак не повлияет на работу бизнеса. Более того, несмотря на введенные ограничения, у владельцев продукции Apple не пропадет возможность пользоваться приложениями российской разработки, сообщил «Реальному времени» гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

— Для бизнеса гораздо большим ударом стали ограничения с Telegram и с WhatsApp*, поскольку именно там у многих предпринимателей было отлажено общение с клиентами. В случае с VK я лично не знаю людей, которые бы в очередь выстраивались, чтобы его установить, — поделился собеседник издания.

Он допустил, что введенные ограничения в отношении «ВКонтакте» может стать «минусом» для блогеров, но и то не смертельным: просто приложения «застопорятся» на определенное время, без обновлений и изменений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эксперт также считает, что владельцы «яблока» не перейдут на смартфоны с системой Android ради того, чтобы пользоваться VK.

— Все останутся при своем, и я думаю, что в рамках 150 млн населения ограничения не сильно изменят ситуацию, — резюмировал Кусков.

«У Apple в данном случае доминирующая позиция»

Apple удалила VK из App Store в рамках соблюдения санкционной политики в отношении России. Таким мнением с корреспондентом издания поделился российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. При этом определить, почему именно те или иные приложения удаляются из магазина, достаточно сложно,— отметил он.

Однако, по его словам, обвинить американскую компанию в нарушении каких-либо прав невозможно.



— Здесь идет спор условно хозяйствующих субъектов и нарушение одним из них каких-либо норм, положений, правил, и, соответственно, второй на основании этого принимает решение. Кроме того, у Apple в данном случае доминирующая позиция, так как партнерская сеть принадлежит ей, и здесь не паритетные отношения изначально. Представим условно, что вы ведете бизнес по производству ведер и сдаете их в аренду. И вы как производитель говорите, что в моих ведрах можно носить только воду, а ртуть нельзя. Позже вы узнаете, что кто-то из пользователей понес в вашем товаре ртуть. Соответственно, вы имеете право обвинить его в нарушении правил и забрать ведро. Примерно в таком же ключе выглядит ситуация вокруг того, как Apple удалила VK, — объяснил собеседник издания.

При этом он допустил, что в этой истории могут быть исключения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Если национальные юрисдикции принимают решения уже на уровне государства с точки зрения регулирования, например антимонопольного законодательства или законодательства по защите интересов граждан, которые вовлечены уже в эту техногенную сеть, то тогда могут быть рассмотрены противоречия и обязанность действий со стороны производителя, то есть вендора. Может, с точки зрения высшей мировой конструкции Apple права, а с точки зрения действий компании на территории России — нет, — предположил Мариничев.

«Экосистема Apple, в отличие от «андроидовской», достаточно централизована»

Обойти ограничения у «ВКонтакте» не получится, уверен координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев.



— Дело в том, что экосистема Apple, в отличие от «андроидовской», достаточно централизована: пользователь получает все обновления и новые программы из одного-единственного источника. Конечно, удаленные приложения могут пойти по самому простому пути: создавать некие свои «зеркальные приложения» и пропихнуть их на App Store, но в большинстве случаев такие «зеркалки» удаляются. Другой вариант — использовать специально разработанное ПО, которое, скажем так, может позволять обходить установленные экосистемы ограничения и устанавливать из других источников. Иными словами, VK может предложить скачать свое приложение от себя. Однако нужно понимать: для того чтобы занести подобную штуку на свой телефон, ее нужно либо скачать из того же App Store, а это уже невозможно, либо для решения потребуются достаточно серьезные программно-технические знания, — объяснил изданию эксперт.

При этом Парфентьев допустил, что второй вариант по силам решить продвинутому IT-специалисту с «хакерским уклоном», но обычному пользователю в любом случае потребуется магазин приложений.

Никита Егоров