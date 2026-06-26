«Все останутся при своем»: как повлияет на работу бизнеса удаление VK из App Store
Эксперты считают, что обвинить американскую компанию в нарушении каких-либо прав невозможно
Apple удалила VK и все связанные с компанией приложения из App Store. По мнению эксперта, данное решение было обусловлено соблюдением санкционной политики в отношении России. Как данные ограничения повлияют на работу бизнеса, сможет ли российская IT-платформа обойти ограничения и можно ли обвинить американского «цифрового гиганта» в нарушениях законодательства — в материале «Реального времени».
Apple объяснила удаление приложений VK из App Store санкциями Великобритании
Компания Apple удалила VK и все связанные с компанией приложения («VK Видео», «VK мессенджер», «VK Музыка», «VK Знакомства», «Одноклассники», «Дзен» и Mail.ru) из App Store. Теперь пользователи устройств на платформе iOS не могут скачать, обновить эти площадки для общения и просмотра контента. При этом все приложения, которые ранее были скачаны, продолжают работать. В VK заявили, что Apple приняла соответствующее решение без уведомлений, хотя российская компания не находится под санкциями.
Тем временем ФАС так и не получила от американской компании объяснений ситуации. В Минцифры объяснили действия «IT-гиганта» проявлением недобросовестной конкуренции, а в качестве альтернативы пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил россиянам перейти на смартфоны на платформе Android, скачать отечественные сервисы-аналоги и общаться через них.
В свою очередь, блогер Wylsacom (настоящее имя — Валентин Петухов, — прим. ред. ) рассказал «Москве 24», что после удаления приложений VK из App Store пользователям будет сложно перейти на новый iPhone. По его словам, это в первую очередь скажется на обычных пользователях: даже при покупке нового телефона приложения не восстановятся автоматически из резервной копии — их придется переносить вручную. Этот процесс зачастую работает нестабильно, и для тех, кто сильно зависит от VK, это может стать серьезной проблемой. При этом он допустил, что причина удаления не обязательно связана только с санкциями, поскольку иначе приложения исчезли бы и из Google Play.
В Госдуме же назвали удаление приложений VK из App Store поводом для России быстрее строить свой интернет. Как подчеркнула первый зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Ким в разговоре с ТАСС, RuStore и отечественные разработчики показали, что «без капризов Apple мы прекрасно живем».
Позже Apple объяснила удаление приложений VK из App Store санкциями Великобритании. В комментарии порталу The Verge компания также сообщила, что заблокировала аккаунты разработчиков. Теперь российские приложения нельзя скачать на устройства Apple ни в одной стране.
«Для бизнеса гораздо большим ударом стали ограничения с Telegram и с WhatsApp*»
Удаление приложений VK из App Store никак не повлияет на работу бизнеса. Более того, несмотря на введенные ограничения, у владельцев продукции Apple не пропадет возможность пользоваться приложениями российской разработки, сообщил «Реальному времени» гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.
— Для бизнеса гораздо большим ударом стали ограничения с Telegram и с WhatsApp*, поскольку именно там у многих предпринимателей было отлажено общение с клиентами. В случае с VK я лично не знаю людей, которые бы в очередь выстраивались, чтобы его установить, — поделился собеседник издания.
Он допустил, что введенные ограничения в отношении «ВКонтакте» может стать «минусом» для блогеров, но и то не смертельным: просто приложения «застопорятся» на определенное время, без обновлений и изменений.
Эксперт также считает, что владельцы «яблока» не перейдут на смартфоны с системой Android ради того, чтобы пользоваться VK.
— Все останутся при своем, и я думаю, что в рамках 150 млн населения ограничения не сильно изменят ситуацию, — резюмировал Кусков.
«У Apple в данном случае доминирующая позиция»
Apple удалила VK из App Store в рамках соблюдения санкционной политики в отношении России. Таким мнением с корреспондентом издания поделился российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. При этом определить, почему именно те или иные приложения удаляются из магазина, достаточно сложно,— отметил он.
Однако, по его словам, обвинить американскую компанию в нарушении каких-либо прав невозможно.
При этом он допустил, что в этой истории могут быть исключения.
— Если национальные юрисдикции принимают решения уже на уровне государства с точки зрения регулирования, например антимонопольного законодательства или законодательства по защите интересов граждан, которые вовлечены уже в эту техногенную сеть, то тогда могут быть рассмотрены противоречия и обязанность действий со стороны производителя, то есть вендора. Может, с точки зрения высшей мировой конструкции Apple права, а с точки зрения действий компании на территории России — нет, — предположил Мариничев.
«Экосистема Apple, в отличие от «андроидовской», достаточно централизована»
Обойти ограничения у «ВКонтакте» не получится, уверен координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев.
При этом Парфентьев допустил, что второй вариант по силам решить продвинутому IT-специалисту с «хакерским уклоном», но обычному пользователю в любом случае потребуется магазин приложений.
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Справка
* Принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской, ее деятельность является запрещенной на территории России.