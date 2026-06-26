В Казани завершают первый этап строительства конноспортивного комплекса — он готов на 80%

Как отметил Ильсур Метшин, развитие конной инфраструктуры связано в том числе с ростом туристического потока в столицу Татарстана

В казанском поселке Мирный завершается первый этап строительства нового конноспортивного комплекса. Готовность объекта составляет около 80%. На объекте уже возведены кирпичные стены, смонтирована кровля и проложены инженерные сети.

В настоящее время ведутся внутренние отделочные работы, установка окон и дверей, подготовка основания манежа и благоустройство прилегающей территории.

Как отметил Ильсур Метшин, развитие конной инфраструктуры связано в том числе с ростом туристического потока в столицу Татарстана. По его словам, новый комплекс позволит расширить возможности для занятий спортом, развития инклюзивных программ и конного туризма.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Также близится к завершению строительство манежа для иппотерапии площадью почти 3 тыс. квадратных метров. В нем предусмотрены адаптивные раздевалки и душевые, а также современный манеж со специальной системой покрытия. Рядом строятся две конюшни на 30 лошадей.

Кроме того, на территории комплекса практически завершено возведение двух хранилищ для сена и зерна площадью по 720 квадратных метров каждое, что позволит обеспечить необходимые условия для хранения кормов.

В Казани реализуются инфраструктурные и промышленные проекты, реконструируются исторические здания и бывшие долгострои, что не всегда проходит гладко. Подробнее о ключевых стройках татарстанской столицы — в обзоре «Реального времени».

Наталья Жирнова