Суд запретил деятельность реабилитационного центра «Маяк» в селе Усады

Это связано с многочисленными нарушениями правил пожарной безопасности

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Прокуратура Лаишевского района проверила реабилитационный центр «Маяк» в селе Усады и выявила там нарушения правил пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По данным надзорного ведомства, в учреждении не было необходимых огнетушителей, отдельного выхода на улицу и системы оповещения о пожаре.

Прокуратура потребовала устранить нарушения, однако полностью они выполнены не были. После этого ведомство обратилось в суд с требованием запретить работу центра до приведения здания в соответствие с требованиями безопасности.

Суд удовлетворил иск. Работа реабилитационного центра приостановлена до устранения нарушений.

Наталья Жирнова