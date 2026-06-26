Суд запретил деятельность реабилитационного центра «Маяк» в селе Усады
Это связано с многочисленными нарушениями правил пожарной безопасности
Прокуратура Лаишевского района проверила реабилитационный центр «Маяк» в селе Усады и выявила там нарушения правил пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
По данным надзорного ведомства, в учреждении не было необходимых огнетушителей, отдельного выхода на улицу и системы оповещения о пожаре.
Прокуратура потребовала устранить нарушения, однако полностью они выполнены не были. После этого ведомство обратилось в суд с требованием запретить работу центра до приведения здания в соответствие с требованиями безопасности.
Суд удовлетворил иск. Работа реабилитационного центра приостановлена до устранения нарушений.
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