Мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды на июль
Ограничения введут в период с 30 июня по 11 августа
В Казани опубликовали график отключения горячей воды на июль в домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго». Ограничения введут в связи с гидравлическими испытаниями и ремонтом тепловых сетей.
Прекращение горячего водоснабжения запланировано с 30 июня по 11 августа. Однако сроки могут быть скорректированы, предупредили в мэрии.
Полный график доступен на сайте мэрии Казани.
— При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций необходимо сообщить на круглосуточную линию Казанских тепловых сетей по телефону +7 (800) 234-82-43, а также соблюдать правила безопасности, — добавили власти.
Напомним, на следующей неделе в Приволжском районе Казани частично отключат воду. Ее не будет в части домов на ул. Роторной и ул. Халеева.
ул. Роторная, д. 7 (корп.1), 7а, 9, 9а, 11 и ул. Халева, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15.
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