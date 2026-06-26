Мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды на июль

Ограничения введут в период с 30 июня по 11 августа

Фото: Динар Фатыхов

В Казани опубликовали график отключения горячей воды на июль в домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго». Ограничения введут в связи с гидравлическими испытаниями и ремонтом тепловых сетей.

Прекращение горячего водоснабжения запланировано с 30 июня по 11 августа. Однако сроки могут быть скорректированы, предупредили в мэрии.

Реальное время / realnoevremya.ru

Полный график доступен на сайте мэрии Казани.

— При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций необходимо сообщить на круглосуточную линию Казанских тепловых сетей по телефону +7 (800) 234-82-43, а также соблюдать правила безопасности, — добавили власти.

Напомним, на следующей неделе в Приволжском районе Казани частично отключат воду. Ее не будет в части домов на ул. Роторной и ул. Халеева.

ул. Роторная, д. 7 (корп.1), 7а, 9, 9а, 11 и ул. Халева, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15.



Галия Гарифуллина