В Венесуэле число жертв землетрясения достигло 235 человек

Наиболее сложная ситуация сохраняется в штате Ла-Гуайра, где продолжаются работы по ликвидации последствий стихийного бедствия

В результате землетрясения в Венесуэле число погибших достигло 235 человек, более 4,3 тыс. получили ранения. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо.

По его словам, среди пострадавших есть как пациенты с легкими травмами, так и люди в тяжелом состоянии. Наиболее сложная ситуация сохраняется в штате Ла-Гуайра, где продолжаются работы по ликвидации последствий стихийного бедствия.

США объявили о выделении Венесуэле $150 млн на помощь в устранении последствий землетрясения. Как сообщили в Госдепартаменте США, средства будут направлены через международных партнеров и структуры ООН, часть из них предназначена для гуманитарных организаций, работающих на территории страны, а также на поддержку координации поисково-спасательных операций и логистики.

В ведомстве также отметили, что оказывают содействие в организации взаимодействия между гуманитарными структурами и временными органами власти Венесуэлы. Ранее президент России Владимир Путин направил соболезнования и.о. президента Венесуэлы Делси Родригес в связи с последствиями разрушительного землетрясения, произошедшего на северо-западе страны.

Наталья Жирнова