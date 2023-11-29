Россия потеряла место в исполнительном совете ОЗХО

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Россия лишилась своего места в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом свидетельствуют результаты голосования в организации.

— 21 страна-член ОЗХО избрана в исполнительный совет, — сказано в сообщении ОЗХО в соцсетях.

Россия в составе совета больше не фигурирует.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

На сайте ОЗХО сказано, что исполнительный совет состоит из 41 государства-члена, которые поочередно избираются Конференцией государств-участников сроком на два года. Совет осуществляет надзор за деятельностью технического секретариата и отвечает за оказание содействия эффективному осуществлению и соблюдению Конвенции о химическом оружии.

В июле ОЗХО сообщила, что США уничтожили последний в мире заявленный химический боеприпас. Таким образом, все заявленные запасы химического оружия в мире ликвидированы.



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Айрат Назипов