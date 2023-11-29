Вице-премьер Татарстана: «Республика делает для Лисичанска максимально все, что возможно»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вице-премьер Татарстана Евгений Варакин рассказал, как республика помогает восстанавливать Лисичанск и Рубежное. Он живет в Лисичанске уже почти полтора года и курирует восстановление двух подшефных Татарстану городов, для которых республика делает «максимально все, что возможно», рассказал Варакин в интервью «РИА Новости».



По его словам, ежемесячно заходят 300—400 тонн грузов разной направленности. На месте нужно все: строительные материалы, одежда, продукты питания, стройматериалы, различные техника, механизмы, инструменты для восстановления города. Поставляются в том числе продукты татарстанских производителей:

— Сейчас мы пока сделали первый шаг: совместно с Татпотребсоюзом отработали вопрос поставок продуктов питания. Со временем будем думать, смотреть, что еще сможем поставлять сюда. С Министерством промышленности и торговли республики всегда на связи. В принципе все, что у нас производится и что будет здесь востребовано, республика может поставлять, — сказал Варакин.

realnoevremya.ru/Артем Дергунов

Он отметил, что Татарстан ставит задачу по восстановлению инфраструктуры ЖКХ и соцобъектов.

— Детям надо учиться, всем людям надо лечиться, поэтому самое первое, самое главное — это объекты здравоохранения и образования. В будущем будем идти и в культуру, ее тоже никто не отменял, люди должны где-то отдыхать.

Сейчас в Лисичанске работают специалисты из Татарстана. Это строители, энергетики, врачи.

— Татпотребсоюз работает, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство по делам молодежи очень помогает — мы в этом году более тысячи детей из двух городов вывезли на отдых в детские лагеря. Министерство образования подключилось к обучению детей, дети полтора года были без учебы. В Татарстан по желанию были направлены 52 ребенка, которые отучились, «нагнали» эти полтора года отставания, и потом все, кто хотел, поступили в вузы Российской Федерации, — поделился вице-премьер Татарстана.

realnoevremya.ru/Артем Дергунов

Варакин рассказал, что вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать город Рубежное (ЛНР), в нем очень много повреждений — в частности, полностью разрушен автовокзал. Вице-премьер Татарстана подчеркнул, что в Рубежном, как и в Лисичанске, очень много повреждений. Украинские войска продолжают обстреливать город, периодически есть «прилеты».

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Маргарита Головатенко