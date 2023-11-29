Утром под Подольском сбили украинский беспилотник, двигающийся в сторону Москвы

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Сегодня утром, около 07.30 мск, российские силы ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

— Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Подольского городского округа Московской области, — говорится в сообщении.

Позже мэр столицы России Сергей Собянин уточнил в своем telegram-канале, что БПЛА сбили под Подольском. Беспилотник летел на Москву. Он добавил, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

— На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, — уточнил Собянин.

В конце прошлой недели сообщалось, что Украина запустила в сторону России две зенитные ракеты С-200. Российские средства ПВО уничтожили ракеты в воздухе над акваторией Азовского моря. Также за тот день дежурные средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над территориями Московской, Калужской, Брянской и Тульской областей.



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Илина Хакимова