Асгат Сафаров: «Республика нуждалась в выверенном знании о прошлом»

Как прошла научная конференция в честь 30-летия Института истории имени Марджани

Асгат Сафаров. Фото: Артем Дергунов

Средневековые татарские государства, повседневность дореволюционной России, реальная ситуация с двуязычием в Татарстане — эти и другие темы обсуждали на Международной научной конференции «Историческая наука в контексте цивилизационного развития и международного сотрудничества», которую в честь своего 30-летия провел Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук республики. В Казань на эту встречу приехало более 130 ученых из России, Узбекистана, Казахстана, Турции и Египта. Подробнее — в материале «Реального времени».

Ждем академического Марджани в избранном

Пленарное заседание конференции прошло в Академии наук, выступающие говорили о достижениях Института Марджани с момента его создания в 1996 году. Возник он по указу первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева 14 июня на базе отделов истории, этнографии, археологии, истории общественной мысли и исламоведения, свода памятников Института языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова. 17 февраля 1997-го получил юридический статус и штатное расписание. Сначала учреждение возглавлял Рафаэль Хакимов, а в 2020 году руководителем института стал Радик Салихов.

— В переломный исторический период, когда наше общество переживало кризис идентичности, республика просто нуждалась в объективном, академически выверенном знании о прошлом. — отметил глава аппарата раиса Татарстана Асгат Сафаров, позже добавив: «Государство, которое не финансирует изучение собственного прошлого, рискует остаться без будущего».

На заседании глава Академии наук Рифкат Минниханов рассказал о своеобразном подарке к юбилею, академическом своде избранных трудов Шигабутдина Марджани в десяти томах:

— Этот труд становится инструментом научной дипломатии, утверждая вклад татарской мысли как неотъемлемой составляющей общероссийской интеллектуальной традиции в мировую исламскую цивилизацию.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Позднее ученые переместились на Батурина, 7, куда институт переехал в 2017 году (кстати, тогда в феврале отметили и 20-летие).

Секция молодых ученых здесь прошла еще 9 июня, еще девять развернулись в различных кабинетах. Как отметила одна из выступающих: «Мне нравится кулуарность нашей конференции».

От Средневековья до постсоветского

Среди тем секций все масштабные: «Изучение средневековых государств», «Советская эпоха: актуальные проблемы изучения истории», «Визуальные материалы и источники историко-этнологических исследований». Один из модераторов последней, Дина Гатина-Шафикова.

— Я сама приглашала ученых на секцию, — рассказала она. — То есть мы выбирали тех, кого мы точно хотим послушать, с которыми хотим работать. Не смогли поучаствовать только двое человек онлайн, ведь сейчас идут экзамены.

Дина Гатина-Шафикова — вторая справа. предоставлено пресс-службой Академии наук Татарстана

Кроме того, бурные дебаты шли в секции «Повседневное измерение истории России XIX — начала XX века», где, к примеру, профессор Елабужского института КФУ Инга Маслова показывала, как род Стахеевых можно изучать с совершенно разных ракурсов: по тому, какие книги были в их библиотеках, какие костюмы они выбирали для официальных фото, как держали себя на этих снимках или как вели бухгалтерию. А одна из модераторов, Лилия Габдрафикова, словно дополняя коллегу, рассказала об опыте фотосъемки у городских татар:

— В начале XX века мы уже видим татарские журналы с картинками, в том числе с фотографиями. Что же случилось? Как произошел такой переход от полного отрицания к принятию? Это очень интересная история, демонстрирующая, что татары — это не обычные мусульмане, если сравнивать их с остальным миром ислама; они, прежде всего, жители Российской империи. Проживание во внутренней России тоже задавало определенный тон их социокультурной интеграции, принятию разных новшеств.

Наконец, в «Антропологии сакральности в тюрко-мусульманском мире» профессор Московского городского педагогического университета Юлия Гусева рассказала о готовящемся исследовании, посвященном дресс-коду российских муфтиев, причем на основе открытых источников: как выбирают одежду для различных случаев наши духовные лица — и какую реакцию это вызывает у публики.

Этносоциологи — о реальном двуязычии

В секции этносоциологии целый блок выступлений был посвящен ситуации с языками. Здесь выступал заведующий кафедрой социологии, политологии и права КГЭУ Наиль Мухарямов с темой «Об инструментальных подходах языковой политики».

— В политике инструментальность понимается как несоответствие реальной цели провозглашенным. Декларируются одни цели, формулируются, а преследуются не относящиеся к области воздействия, к объекту.

Цитата из доклада ВЦИОМ. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

В частности, Мухарямов привел цитату из документа, которую вы видите на фото. Обратите внимания на лексику. Это официальный доклад, подготовленный ВЦИОМом, который называется «Будущее гуманитариев на рынке труда». Мухарямов напомнил, что ВЦИОМ — это государственная организация, основные заказчики их исследования — это органы государственной власти.

При этом более 20 лет действует законодательство, требующее строго соблюдать стандарты русского языка, отметил Мухарлямов.

— Государство, раз оно приняло законодательство, должно озаботиться его правоприменением. Оно должно озаботиться тем, что этот закон не будет выглядеть просто как какой-то риторический памятник, — отметил Мухарямов.

При этом в законе указано, что применение языка нужно использовать с учетом особенностей осуществления деятельности в некоторых сферах, в том числе, например, в рекламе, что создает лазейку. 1 марта, напомним, был принят так называемый «закон о вывесках». Но при этом позднее, например, появилась новость, что 17 заправочных станций в Казани будут работать по принципу Muslim friendly.

Самые красноречивые примеры в докладе Мухарлямова касались понятия двуязычия. Не будем цитировать все, но укажем, что, к примеру, в действующем законе о языках написано, что «Государство на всей территории Российской Федерации способствует развитию национальных языков, двуязычия и многоязычия». А в «Основах государственной языковой политики Российской Федерации» термина «двуязычие» уже нет вовсе.

Кстати, кажется, впервые в институте проходила не просто выставка — работы местных мастеров можно было купить. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

В недавно обновленной программе «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан» нет, к сожалению, реальных цифр, но есть фраза «Поддержка паритетного функционирования русского и татарского языков как государственных языков Республики Татарстан». А разве этот паритет, прописанный в Конституции республики, соблюдается?

Проблема в том, что с самого начала подобные документы используются инструментально, а не предметно, отметил выступающий. При этом в одном из документов можно найти указание, что языковая политика, в первую очередь, направлена на профилактику сепаратизма.

Слава Богу, подытожил Мухарлямов, никто такие документы не читает «кроме таких людей, как мы с вами». «Это к реальной жизни вообще никакого отношения не имеет», — сделал вывод политолог.