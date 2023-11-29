Банк России ожидает инфляцию ближе к верхней границе диапазона 7—7,5% в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Инфляция в России сложится ближе к верхней границе октябрьского прогноза Банка России 7—7,5%, сообщил директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов. По его словам, темпы роста цен с поправкой на сезонность не ускоряются.



— Если сюда добавить эффект базы, а именно в конце ноября и в декабре прошлого года темпы роста цен уже ускорились выше траектории 4%, то существенного ускорения от той цифры, что вы назвали — 7,4%, — ждать не стоит. Мы ориентируемся (по итогам 2023 года) на верхнюю границу нашего целевого диапазона в настоящий момент, — приводит его слова «Интерфакс».

Исходя из данных Росстата, годовая инфляция ускорилась до 7,37% с 7,27% на 13 ноября и 6,69% на конец октября, если высчитывать ее из недельной динамики.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Инфляция в России за неделю с 14 по 20 ноября 2023 года ускорилась до 7,28% с 7,16% неделей ранее. Рост потребительских цен за неделю замедлился до 0,2%. Год к году инфляция составила 7,28%.



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Маргарита Головатенко