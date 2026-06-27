Россия готова помочь Ирану в восстановлении разрушенных из конфликта с США и Израилем объектов

Запрос от Тегерана, в случае поступления, рассмотрят в кратчайшие сроки

Фото: Артем Дергунов

Посол России в Иране Алексей Дедов заявил, что Москвы готова помощь Тегерану в восстановлении инфраструктуры, которая была повреждена или разрушена во время конфликта с США и Израилем. Об этом пишет RT со ссылкой на Tehran Times.

По его его словам, если такой запрос поступит, то «мы готовы в кратчайшие сроки приступить к их рассмотрению и представить конкретные предложения по сотрудничеству».

Напомним, сегодня США и Иран обменялись новыми ударами. Это произошло после атаки иранскими дронами-камикадзе грузового судна M/V Ever Lovely под флагом Сингапура в Ормузском проливе.

Денис Петров