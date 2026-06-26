В Приволжском федеральном округе выявлен нетипичный пик отпусков — октябрь

При этом июнь, июль и декабрь стали самыми популярными месяцами для отпусков у россиян

Фото: Арсений Фавстрицкий

VK Tech проанализировала обезличенные данные платформы VK HR Tek за 2025 год и определила, в какие месяцы россияне чаще всего уходят в отпуск. Исследование находится в распоряжении «Реального времени».

Наибольшая отпускная активность приходится на июль — 24,2% всех заявлений. Далее следуют июнь (22,3%) и декабрь (21,6%), когда спрос формируют летний сезон и новогодние каникулы. Весенний пик наблюдается в марте — около 15–16%.

В VK Tech отмечают, что сезонность распределяется неравномерно в зависимости от региона. В Центральном и Северо-Западном округах структура соответствует общероссийской модели с пиком в июле и дополнительным ростом в июне и декабре. В Приволжском округе вместо декабрьского всплеска выделяется октябрьский пик, а в Уральском округе максимальная активность приходится на июнь с заметным снижением доли июля.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Сибирский округ в целом следует классической сезонной модели, однако в Иркутской области структура отпусков отличается: сотрудники чаще уходят в отпуск в мае и сентябре, а не в традиционные летние и зимние месяцы. На Дальнем Востоке пик смещается на август, а декабрь в ряде случаев становится самым загруженным месяцем.



Напомним, что в Казани на 12% вырос спрос на товары для безопасности квартир. Аналитики связывают эту тенденцию с подготовкой россиян к сезону отпусков и стремлением снизить риски бытовых аварий во время длительного отсутствия дома.

Наталья Жирнова