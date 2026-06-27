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Режим ракетной опасности в Татарстане отменен

05:24, 27.06.2026

По громкоговорителям сообщили о возможности покинуть места укрытия

Режим ракетной опасности на всей территории Татарстана отменен. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

В Казани объявили об отмене воздушной тревоги. Угроза миновала, сообщили горожанам по громкоговорителям.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Режим ракетной опасности на территории Татарстана сохраняется был введены в 03.52 мск.

Аэропорт Казани возобновил полноценную работу.

Зульфат Шафигуллин

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