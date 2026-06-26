В Анапе открыли 72 пляжа для отдыха в новом сезоне

Как сообщили в правительстве России, решение об открытии пляжей принимается по итогам санитарных и экологических обследований

Фото: Арсений Фавстрицкий

В новом курортном сезоне 72 пляжа Анапы получили разрешение на работу после прохождения необходимых проверок. Еще восемь пляжных территорий в настоящее время находятся на этапе экспертизы, сообщает Ассоциация туроператоров.

Как сообщили в правительстве России, решение об открытии пляжей принимается по итогам санитарных и экологических обследований. Доступ для отдыхающих получают только территории, соответствующие установленным требованиям безопасности.

При этом в регионе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. Специалисты ведут очистку береговой линии, а также мониторинг состояния воды и песка.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе произошли крушения танкеров «Волгонефть‑212» и «Волгонефть‑239», перевозивших мазут. В результате в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе ввели режимы ЧС регионального характера, а также был объявлен федеральный режим ЧС. Позднее владелец танкера «Волгонефть‑239» ЗАО «Волгатранснефть» обжаловал в Арбитражном суде Северо‑Кавказского округа решение о взыскании 35,5 млрд рублей в счет возмещения ущерба Черному морю.

При этом в апреле МЧС ликвидировало открытое горение на НПЗ в Туапсе. Напомним, что 28 апреля в Туапсе после падения БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод. В городе только недавно потушили пожар на территории морского терминала, вследствие чего там выпал черный налет после дождя, а в воздухе зафиксировали превышение концентрации вредных веществ.

Наталья Жирнова