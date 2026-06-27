Каждый пятый житель Казани не представляет жизнь без курьерской доставки

Чаще всего заказывает товары для дома из супермаркетов

Фото: Максим Платонов

В среднем казанцы заказывают курьера 6 раз в месяц, а для каждого пятого жителя страны в возрасте до 34 лет невозможность воспользоваться доставкой стала бы источником серьезного стресса, следует из аналитики «Авито».



Наиболее выражена зависимость от сервисов доставки у молодых пользователей. 19% респондентов в возрасте от 18 до 34 лет признались, что невозможность воспользоваться курьерской доставкой воспринимается ими как необходимость полностью перестроить привычный жизненный уклад и сопряжена с сильным стрессом.

Частота заказов также коррелирует с возрастом: почти каждый день доставку оформляют 12% молодых людей 18–24 лет и 10% пользователей 25–34 лет — это значительно выше, чем в других возрастных группах.



Что касается категорий товаров, то более половины (57%) пользователей чаще всего заказывает вместе с доставкой товары для дома из супермаркетов. Это подтверждает, что доставка прочно вошла в рутинные бытовые сценарии, а не остается инструментом для особых случаев.

О сформированной привычке говорит и другой показатель: каждый пятый (22%) казанец за последнюю неделю хотя бы 1—2 раза пожалел о том, что не заказал доставку, а пошел в магазин самостоятельно. Это классический поведенческий индикатор — когда альтернатива вызывает дискомфорт, значит, услуга стала нормой.

Относительно дополнительных опций пользователи готовы доплачивать за скорость доставки (38%), подъем товара на этаж/занос в квартиру (22%) и бережную упаковку (20%). Эти данные говорят о зрелости рынка: клиенты готовы платить не просто за факт доставки, а за качество сервиса и экономию личного времени.



Особенно показателен вопрос о срочных покупках. Когда возникает ситуация, при которой нужно быстро приобрести товар, почти треть казанцев (31%) первой мыслью называют: «Посмотрю, есть ли доставка на сегодня/завтра», а визит в магазин в первую очередь рассматривают 28%.

При этом проявился выраженный гендерный разрыв: женщины чаще мужчин отдают предпочтение доставке в срочных ситуациях — 34% против 26%.



Никита Егоров