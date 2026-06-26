Владимир Путин и Александр Лукашенко на Валдае проводят встречу в формате тет-а-тет

В переговорной повестке — актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в разных сферах

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на Валдае проводят встречу в формате тет-а-тет. Об этом сообщает агентство «БеЛТа».

— Главы государств общаются в формате тет-а-тет в резиденции Владимира Путина на Валдае <...> В переговорной повестке — актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в разных сферах, реализация совместных проектов, — говорится в публикации.

В центре внимания также находятся международная тематика и обстановка в регионе.

Вчера Александр Лукашенко сообщил, что недавно в Минске у него состоялась встреча с представителями Владимира Зеленского.

— Я им прямо сказал: «Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая, — заявил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, его заверили, что киевская сторона это понимает. Президент Белоруссии подчеркнул, что необходимо перейти к переговорам, а не «пылить».

Галия Гарифуллина