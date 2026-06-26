Бывшего замвоенкома Альметьевска задержали за посредничество взятке 1,8 млн рублей — видео

По версии УФСБ и СКР, в роли взяткодателя выступал действующий военный, который хотел добиться увольнения либо перевода в тыл

Сегодня УФСБ по Татарстану обнародовало данные о задержании с поличным двух участников коррупционной сделки на 1 млн 760 тысяч рублей. По версии военных следователей и оперативников, ранее эти деньги были получены другим посредником от военнослужащего — для передачи должностным лицам за помощь в увольнении бойца из армии либо его переводе подальше от зоны боевого соприкосновения с противником.

В релизе УФСБ сообщается, что один из задержанных — заместитель военного комиссара Альметьевского района. Однако, по данным источников «Реального времени», речь о подполковнике Владимире Зайцеве, которвц уволился со службы больше месяца назад, и в данное время является гражданским лицом, как и второй задержанный.

Само задержание состоялось на этой неделе, более того, обоим фигурантам уже избрали меру пресечения в виде ареста. Пока их привлекают по статье о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Делом занимаются сотрудники 384-го военного следственного отдела СКР.

На кадрах оперативной съемки фигуранта вытаскивают из машины и кладут на землю. Сопротивления он не оказывает. Тем временем камера перемещается в салон авто, где на полу у заднего сиденья лежит крупная пачка денежных купюр.

Бывший военком Альметьевска Руслан Корников лишился этого поста в апреле, после задержания по делу о другой взятке на 700 тысяч рублей

Еще в марте военком Альметьевска Руслан Корников (слева) и его зам Владимир Зайцев (справа) посещали штаб волонтерской организации «Для СВОих». взято с сайта veterany.tatarstan.ru

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