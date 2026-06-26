В Татарстане ожидается сильный ветер и ливень 27 июня
В этот день в Казани пройдет фестиваль, посвященный Дню молодежи. Хедлайнером мероприятия станет рэп-исполнитель L’One
В Татарстане предупредили об ухудшении погодных условий. По данным синоптиков, ночью и днем на территории республики, в том числе в Казани, ожидаются сильный дождь, гроза и порывы ветра до 15–17 м/с.
Напомним, 27 июня в Казани пройдет фестиваль, посвященный Дню молодежи. Хедлайнером мероприятия станет рэп-исполнитель L’One.
Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности во время непогоды.
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