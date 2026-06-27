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Бизнес-обзор: «Кварту» отказали в отсрочке долга, погранслужбе — в неустойке с Завода Горького

00:00, 27.06.2026

Сумма требований кредиторов в реестре у «Гемонта» выросла до 13,8 млрд рублей

Бизнес-обзор: «Кварту» отказали в отсрочке долга, погранслужбе — в неустойке с Завода Горького
Фото: Реальное время

На этой неделе камчатским пограничникам отказали в пересмотре размера неустойки, которую они требуют с Зеленодольского завода им. Горького. Штраф назначили за несвоевременное устранение недостатков по гарантии на сторожевом корабле «Петропавловск-Камчатский». Неудачу в суде потерпел и казанский завод «Кварт» зятя известного строителя Равиля Зиганшина, добивавшийся новой отсрочки в выплате почти 360 млн рублей в конкурсную массу компании «Дизал». Тем временем сумма требований кредиторов в реестре турецкого подрядчика «Гемонт» выросла до 13,8 млрд рублей, подробности — в обзоре «Реального времени».

«Кварту» не дали новую отсрочку в выплате долга на треть миллиарда

Во вторник «Камско-Волжскому обществу резинотехники «Кварт» отказали в иске к судебному приставу Павлу Куприянову. Завод оспаривал участие специалиста в исполнительном производстве. Третьими лицами к делу привлекли конкурсного управляющего тюлячинской фирмы «Дизал» и тюменскую оценочную компанию «Бизнес-Новация».

«Квартом» владеет Тимур Зайнутдинов — зять главы ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. Обанкротившийся «Дизал» считают аффилированным с семьей девелопера через цепочку фирм, бенефициаром которых выступает Светлана Зиганшина.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Между компаниями в 2018 году был заключен договор займа на 350 млн рублей, «Кварт» вернул только 76 млн. В 2023 году конкурснику «Дизала» удалось взыскать с завода почти 360 млн рублей, из которых 274 млн — долг, почти 85 млн — проценты и 175 тыс. — штраф (в апелляции штраф отменили).

В 2024 году был выдан исполнительный лист, а летом 2025-го «Кварту» разрешили перенести исполнение решения суда на полгода. В дальнейшем предприятие запросило новую отсрочку, уже на 11 месяцев. Однако в марте этого года татарстанский арбитраж отказал ему, а в июне это решение устояло в апелляции.

Пограничникам отказали в увеличении неустойки Завода Горького

В четверг кассация оставила в силе решения первой и второй инстанций по делу камчатских пограничников против Зеленодольского завода им. Горького. Предметом спора стало несвоевременное устранение дефектов сторожевого корабля «Петропавловск-Камчатский» проекта 22100 «Океан». Татарстанские судостроители передали его погранслужбе еще в 2018 году, но в дальнейшем заказчик столкнулся с неисправностями и потребовал устранить их по гарантии.

Камиль Исмаилов / realnoevremya.ru

В мае прошлого года суд обязал завод в течение трех месяцев со дня вступления решения в силу (до 20 ноября) устранить дефекты по 74 рекламационным актам. Однако к октябрю предприятие справилось с дефектами лишь по семи актам. Погрануправление ФСБ России по Восточному арктическому району обратилось за взысканием судебной неустойки, требуя установить ее размер в 10 000 рублей за каждый неисполненный акт — это порядка 740 000 рублей в месяц.

Суд частично удовлетворил требование: с завода взыскали по 5 000 рублей за каждый акт, что дает около 355 000 рублей в месяц. Пограничники сочли сумму недостаточной, указав, что при объеме неисполненных гарантийных обязательств в 90 млн рублей такая неустойка превысит основной долг лишь через 21 год. По их мнению, не исполнять решение суда экономически выгодно ответчику и свидетельствует о его недобросовестности. Но попытка оспорить снижение неустойки ни к чему не привела.

Камиль Исмаилов / realnoevremya.ru

Выявленные на корабле дефекты затрагивали его ключевые системы и напрямую влияли на боеготовность и эксплуатационную надежность. Среди наиболее критичных замечаний — неисправности главных двигателей и валогенераторов, из‑за которых существенно снижалась маневренность и автономность судна. Проблемы с рулевым устройством создавали риски при выполнении патрульных задач в сложных метеоусловиях. Кроме того, были зафиксированы сбои в работе радиолокационной станции, что ограничивало возможности по обнаружению целей и навигации, особенно в Арктической зоне и в условиях плохой видимости.

История спора неразрывно связана с непростой судьбой самого проекта «Океан». «Петропавловск‑Камчатский» — первый серийный корабль этого типа, построенный в условиях жестких санкций. В отличие от головного корабля «Полярная звезда», оснащенного западной техникой, построенное для Камчатки судно пришлось комплектовать полностью отечественными решениями. Импортозамещение заметно сказалось на стоимости: по оценкам экспертов, цена корабля выросла почти на 30% и приблизилась к 10 млрд рублей.

Камиль Исмаилов / realnoevremya.ru

В реестре у «Гемонта» требования на 13,8 млрд рублей

В пятницу конкурсный управляющий обанкротившегося в Татарстане турецкого подрядчика «Гемонт» сообщил о несостоявшемся собрании кредиторов ввиду отсутствия кворума. По данным Федресурса, общая сумма требований кредиторов, имеющих право голоса, превышает 13,8 млрд рублей. При этом в собрании 22 июня приняли участие кредиторы с требованиями на сумму лишь 1,47 млрд, чего оказалось недостаточно для формирования кворума.

«Гемонт» признали банкротом в апреле 2023 года, в отношении компании открыли конкурсное производство, которое недавно продлили еще на шесть месяцев — до 4 декабря. Это дает дополнительное время на реализацию имущества должника, расчеты с кредиторами и завершение всех предусмотренных законом процедур. Учитывая масштаб реестра требований, процесс распределения активов обещает быть сложным и затяжным.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

При этом несостоявшееся собрание — не просто формальная процедура: отсутствие кворума откладывает принятие ключевых решений по ходу банкротства, включая утверждение порядка реализации имущества и отчетов управляющего. «Гемонт» сам заявил о своей несостоятельности, оценив долги более чем в 18,6 млрд рублей. Существенную часть реестра формируют требования ФНС — около 3,2 млрд рублей, причем часть задолженности суды отнесли к текущим платежам и поставили в приоритетную очередь. В отношении экс‑гендиректора компании завели уголовное дело из‑за неуплаты налогов в 2017— 2019 годах на сумму свыше 1 млрд рублей.

Серьезной проблемой стали долги компании перед субподрядчиками: еще с 2021 года «Гемонт» систематически задерживал расчеты, из‑за чего десятки фирм сами оказались на грани банкротства. Субподрядчики жаловались, что деньги от заказчика до них не доходили.

Новый шеф КЭТЗ и банкротство субчика СИЗО

В течение недели «Реальное время» рассказывало и о других новостях экономики и бизнеса. Казанский электротехнический завод, оказавшийся в затруднительном положении, передали в руки «вертолетчика» Александра Соколова из «Стеллы-К». На посту первого заместителя гендиректора он отвечал за модернизацию боевых вертолетов Ми-28 и Ка-52, участвующих в СВО. Теперь ему предстоит переориентировать КЭТЗ с корабельных систем госопознавания «свой — чужой» на выпуск бортовых радиолокационных систем для вертолетов. По словам собеседников «Реального времени», он один из немногих из команды топ-менеджеров Николая Колесова, кто знает дело, подробнее — в материале издания.

скриншот с сайта Ростех

В Казани объявили банкротом компанию «Арми групп», работавшую субподрядчиком на стройке нового СИЗО. Директор и владелец общества Валерий Павлов винит генподрядчика «Евростройхолдинг+» в том, что ему не доплатили за работу 1 млрд рублей. Это привело к просрочке платежей контрагентам и, как следствие, краху предприятия. В ответ компания Владимира Казилова заявила, что полностью оплатила фактически выполненный объем работ, а строительство шло в рамках гособоронзаказа. ЕСХ+ направил встречный иск на 2,5 млрд рублей, по его инициативе должника сейчас проверяют правоохранительные органы на предмет целевого использования бюджетных средств. Мнения сторон выслушало «Реальное время».

Василя Ширшова

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