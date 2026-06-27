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Яна Лантратова: вопрос по возвращению жителей Курской области с Украины закрыт

15:55, 27.06.2026

Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, за все время удалось освободить 171 жителя приграничья. Судьба еще 320 человек остается неизвестной.

Яна Лантратова: вопрос по возвращению жителей Курской области с Украины закрыт
Фото: скриншот с телеграм-канала "Дума ТВ"

Россия вернула всех похищенных Украиной жителей Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

— Мы закрыли вопрос по Курской области, — цитирует ее РИА «Новости».

Сегодня в Россию вернулись пять жителей Курской области и двое из других регионов. В ответ на отправится такое же количество человек.

Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область и захватили в плен местных жителей. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, за все время удалось освободить 171 жителя приграничья. Судьба еще 320 человек остается неизвестной.

Денис Петров

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