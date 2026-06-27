Яна Лантратова: вопрос по возвращению жителей Курской области с Украины закрыт

Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, за все время удалось освободить 171 жителя приграничья. Судьба еще 320 человек остается неизвестной.

Россия вернула всех похищенных Украиной жителей Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

— Мы закрыли вопрос по Курской области, — цитирует ее РИА «Новости».

Сегодня в Россию вернулись пять жителей Курской области и двое из других регионов. В ответ на отправится такое же количество человек.

Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область и захватили в плен местных жителей. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, за все время удалось освободить 171 жителя приграничья. Судьба еще 320 человек остается неизвестной.

Денис Петров