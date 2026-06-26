Александр Новак: ажиотаж на рынке поднял спрос на топливо в России на 20–30%

По его словам, запасы дизеля находятся в избытке, при этом обсуждается возможность временного ограничения экспорта для дополнительного насыщения внутреннего рынка

Фото: Максим Платонов

В России сформирован достаточный объем запасов топлива, а внутренний рынок обеспечен дизельным топливом в полном объеме. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, комментируя текущую ситуацию на топливном рынке.

По его словам, запасы дизеля находятся в избытке, при этом обсуждается возможность временного ограничения экспорта для дополнительного насыщения внутреннего рынка. Власти, как отметил Новак, также перестраивают логистические цепочки поставок с учетом потребностей регионов, однако балансировка рынка потребует времени.

Он добавил, что ажиотаж на рынке топлива искусственно поднял спрос на 20-30%. В связи с этим ситуация требует оперативного регулирования.

Новак сообщил, что в ближайшее время проведет совещание, на котором будет обсуждаться в том числе возможное введение краткосрочного запрета на экспорт дизельного топлива для производителей сроком на несколько месяцев.

Ранее в Башкирии заявили об отсутствии дефицита топлива на АЗС, при этом регионы страны один за другим начинают ограничивать выдачу физлицам дизеля и бензина. Так, в двух соседних с Татарстаном областях ввели ограничение на топливо на фоне повышенного спроса на автозаправочных станциях. Недавно подобные ограничения стали действовать не только в регионах ПФО, но и в Адыгее, Липецке и Кургане.

Наталья Жирнова