В Казани по делу банды «Тукаевские» допрошен экс-директор КСК «УНИКС»

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Верховный суд Татарстана выслушал показания ветерана баскетбольного спорта Александра Щербакова. На допросе по видео-конференц-связи из райсуда Москвы он рассказал о том, как пережил покушение на убийство в ноябре 1999-го и как группировка «Тукаевские» пыталась обложить данью коммерческую деятельность КСК «УНИКС».



Щербаков признан потерпевшим по делу банды «Тукаевские». Гражданский иск к подсудимым он не предъявлял. На старте расследования этого дела допрашивался будущим зампредом Верховного суда РТ — следователем прокуратуры Казани Максимом Беляевым. Тогда, в 99-м, рассказывал о конфликте с тренером баскетбольного клуба «УНИКС», которого он хотел уволить.

Спустя 24 года тренера больше не подозревает, согласен с версией следователей о следе «тукаевских». Правда, на допросе в Верховном суде РТ Щербаков рассказал — представители этой группировки Наиль Шайхутдинов и Геннадий Мураткин (ныне — Кирилов) подходили к нему с требованием поделиться прибылью от бильярдного зала за полгода-год до покушения (даже после уточняющих вопросов более точно назвать время потерпевший не смог) и дали на раздумья неделю.

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По словам экс-директора КСК КФУ «УНИКС», тогда он обратился за помощью к человеку с широкими криминальными связями Эдуарду Ахмерову, и тот решил вопрос — тему раздела прибыли «Тукаевские» больше не поднимали, хотя тот же Шайхутдинов регулярно бывал в КСК, где его компании арендовали помещения.

Напомним, Шайхутдинову покушение на убийство Щербакова не предъявляют, из числа обвиняемых по делу банды «Тукаевских» он переведен в разряд свидетелей. Но в то же время он обвиняется по делу одноименного преступного сообщества, которым занимаются следователи МВД Татарстана.

По версии СК и прокуратуры, за попыткой убийства Щербакова в 1999-м стоял Геннадий Кирилов, которого также обвиняют в руководстве бандой «Тукаевские» и причастности к убийству еще двух человек. Силовики считают — тот категоричный отказ директора КСК делиться прибылью и стал поводом для заказа. Согласно обвинению, Кирилов предложил заняться устранением криминальному авторитету Ринату Фархутдинову, он же Ринтик из группировки «Хади Такташ», обещая заплатить 10 тысяч долларов. Ринтик согласился и привлек к этому преступлению Анатолия Новицкого и вместе с ним занялся слежкой за «объектом», получив информацию, где тот бывает, от заказчика. В ночь с 3 на 4 ноября Фархутдинов привез Новицкого на Кремлевскую, к зданию «УНИКСа», где последний, дождавшись жертву, открыл огонь.

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Отбывая пожизненный срок по делу «Хади Такташ» Фархутдинов написал явку с повинной, дав показания против себя, покойного Новицкого и Мураткина-Кирилова. В Вахитовском райсуде он от них наотрез отказался, заявив, что был обманут оперативниками и оговорил Кирилова, считая, что и его уже нет в живых. Райсуд больше поверил первичным показаниям Ринтика, наказал его за участие в покушении 8-летним сроком и оставил на пожизненном заключении.

На заседании с участием Щербакова судья после замечаний запретил одному из адвокатов Кирилова задавать вопросы потерпевшему. Подробности — в материале «Реального времени».