Телеграм-клиент Telega перестанет работать с 1 июля

В формате клиента невозможно обеспечить полную локализацию и соответствие всем действующим требованиям, заявили разработчики

Фото: Динар Фатыхов

Телеграм-клиент Telega перестанет работать с 1 июля. Об этом сообщили его разработчики.

Они подчеркнули, что Telega показала рабочую бизнес-модель, собрала многомиллионную аудиторию и прошла «большой путь в очень непростых условиях». Было приложено много усилий, чтобы у пользователей остался доступ к связи и своим аккаунтам.

— Но в формате телеграм-клиента мы не можем обеспечить полную локализацию и соответствие всем действующим требованиям. В том числе из-за внешних ограничений со стороны технологических платформ, включая удаление из App Store. С учетом этого принято решение закрыть «Телегу» с 1 июля, — говорится в сообщении.



Пользователям с активной подпиской «Телега Плюс» обещали вернуть оплату. Порядок и сроки сообщат позже.



— Для нас это был важный проект, и нам жаль завершать его именно сейчас. Спасибо за доверие и поддержку! — сказано в публикации.

Напомним, в апреле Telega пропала из App Store.

Галия Гарифуллина