Рустам Минниханов: мы активно привлекаем инвестиции из Китая

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил бизнес-парк «Гринвуд» во время поездки в Московскую область. Он обсудил с представителями китайских деловых кругов наиболее персептивные направления сотрудничества, сообщает пресс-служба раиса республики.



Минниханов отметил, что на какое-то время связи с Китаем были ограничены в связи с пандемией, однако с открытием границ взаимодействие возобновили. Так, форум «РОСТКИ» показал обоюдную заинтересованность России и Китая в углублении кооперации по самым разным направлениям.

— Мы активно привлекаем инвестиции из Китая. У нас есть примеры успешно работающих китайских компаний. Один из ведущих производителей бытовой техники Haier построил в республике уже пять заводов. Я считаю, что таких примеров должно быть как можно больше. Следует от торговых сделок активнее переходить к локализации китайских производств, — сказал раис Татарстана.

Сегодня в Пекине действует торгово-экономическое представительство Татарстана, а в Казани — Генеральное консульство Китая. Это укрепляет дружеские связи с партнерами из КНР.

27—28 ноября 2023 года в Казани прошел VI Межрегиональный отраслевой форум по государственно-частному партнерству. Мероприятие осветит кейсы использования механизма государственно-частного партнерства в различных отраслях. Деловая площадка собрала представителей 34 российских регионов и Китая.

Известно, что в Татарстане действуют 126 проектов государственно-частного партнерства на общую сумму 113 миллиардов рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко