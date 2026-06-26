Мамиашвили отреагировал на бойкот российских гимнасток турнира в Румынии

Председатель Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) связал сложившуюся ситуацию со слабостью спортивных международных организаций

Фото: Динар Фатыхов

Председатель Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили отреагировал на бойкот российских гимнасток турнира в Румынии. Сборная России по художественной гимнастике отказались от участия в соревнованиях из-за нежелания румынских организаторов использовать российскую символику.

Мэр города Клуж-Напока Эмиль Бок выступил против демонстрации флага и герба России, а также проигрывания гимна страны на турнире.

— Возникает вопрос, кто дал право мэру вмешиваться? Никто его до этого даже не знал. Это лишь показывает слабость спортивных международных организаций. Получается, любая прихоть всякого самодура может привести к таким неприятным последствиям. Тем более, что в художественной гимнастике выступают практически дети. Что хотел этим показать мэр? Самоутвердиться? Самоутверждаться надо иначе: строго соблюдать критерии и обязательства, которые на себя взял город при проведении знакового мероприятия. Этим надо себя проявлять, а не ущемлением спортсменов, — заявил Мамиашвили в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом само решение сборной России отказаться от участия в турнире Мамиашвили поддержал: Они большие молодцы, — заявил председатель ФСБР.

Напомним, в мае этого года исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) снял ограничения на российскую символику на всех турнирах.

В федерации заявили о намерении добиваться исполнения решений международной организации с использованием предусмотренных правовых механизмов. Кубок вызова по художественной гимнастике должен пройти с 26 по 28 июня в Клуж-Напоке. Он является одним из этапов серии турниров под эгидой World Gymnastics.

Зульфат Шафигуллин