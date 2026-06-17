Скандалы на ЧМ по футболу, победа «Каролины» в Кубке Стэнли, «Мажор» в Кельне: пятый выпуск «На пределе»

Почему мундиаль в Северной Америке окутан таким количеством проблем, кто из россиян стал новым чемпионом НХЛ и какие интриги несет плей-офф главного турнира по CS2

Фото: Реальное время

За счет чего «Каролине» удалось завоевать первый за 20 лет Кубок Стэнли? Почему чемпионат мира по футболу — 2026 в Северной Америке уже стал самым скандальным в истории ФИФА? Какие интриги разворачиваются на «Мажоре» в Кельне в преддверии старта плей-офф? Об этом мы рассказали подробно в пятом выпуске спортивной программы «На пределе». Ниже — текстовая версия.



Род Бриндамор и трое российских хоккеистов добыли для «Каролины» второй Кубок Стэнли в XXI веке

Спустя 20 лет Кубок Стэнли возвращается к «Каролине»! Род Бриндамор стал четвертым человеком в истории НХЛ, которому удалось поднять трофей над головой в качестве капитана и главного тренера с одной и той же командой. Очень красивая история лично для канадца, и она пропитана особым драматизмом, так как в плей-офф хоккей «Каролины» критиковался изрядно. Говорилось много слов о том, что «лавины» играют примитивно, тривиально и безыдейно. Игра команды якобы лишена какого-то изящества, авантюрности, и ее сложно будет назвать одним из сильнейших обладателей Кубка Стэнли в XXI веке.

Но при этом вся эта критика разбивается о ряд достоинств «Каролины», о которых нельзя умалчивать. Физическая подготовка команды, то, как она бежала в течение всего плей-офф, как самоотверженно играла на каждом сантиметре площадки, как показывала характер в очень сложных для себя матчах, когда не раз приходилось отыгрываться по счету. Ведь это же прямое свидетельство ДНК чемпиона. И в данном случае можно позволить провести определенную параллель с «Локомотивом» в КХЛ. А почему бы и нет, особенно когда 37-летнего ветерана «Каролины» Джордана Стаала признают MVP финала.

скриншот с сайта nhl.com

Ведь Стаал, как и Александр Радулов, был одним из Х-факторов победы для своей команды в финале. Из 12 очков в плей-офф Джордан набрал семь в финальной серии против «Вегаса», забив в каждой игре, кроме последней. Сколько черновой работы проделал этот опытный нападающий, в том числе в меньшинстве. Такие форварды, как Джордан Стаал, делают хоккей по-настоящему великой игрой и становятся в будущем героями спортивных художественных драм.

Особенно приятно, что частью истории «Каролины», которая сотворилась в этом сезоне НХЛ, стали и российские хоккеисты. Андрей Свечников, Александр Никишин, Петр Кочетков впервые в своей карьере завоевали Кубок Стэнли.

Никишин, будучи еще защитником СКА, грезил о большой карьере в НХЛ. Но мог ли он подумать год назад, что фактически в свой первый полноценный сезон в Северной Америке завоюет Кубок Стэнли?

скриншот видео с сайта nhl.com

Воспитанник казанского хоккея Андрей Свечников, в отличие от Никишина, конечно, намного дольше шел к своему первому Кубку Стэнли. В контексте «Каролины» это уже многолетний лидер и состоявшаяся звезда, без которой актуальный состав «Харрикейнз» уже не представить. Да, может быть, Свечникову не всегда удается показывать высокую результативность. По очкам за регулярный чемпионат он далек от Никиты Кучерова, Нэйтана Маккинона и Коннора Макдэвида. Тем не менее в системе хоккея Бриндамора Свечников был очень органичен и, как модно говорить сейчас, нашел свой прайм, выдав самый результативный сезон в НХЛ.

Петр Кочетков завоевал Кубок Стэнли с «Каролиной» в качестве второго вратаря. В плей-офф российский голкипер не играл, за «Харрикейнз» в решающей стадии сезона феерил американец Брендон Басси. Тем не менее в заявке «Каролины» во время финальных игр с «Вегасом» Кочетков находился, поэтому его имя, как и имена других хоккеистов команды, будет выгравировано на Кубке Стэнли.

Самый скандальный чемпионат мира по футболу в истории ФИФА

То, что нынешний чемпионат мира будет самым скандальным в истории ФИФА, прогнозировалось достаточно легко. Потому что решения проводить его в трех странах, да к тому же с рекордным числом команд на групповом этапе — это уже тяжеленный груз для организаторов. Дело даже не столько в сложностях географической логистики, хотя это довольно приличный «геморрой» в первую очередь для футболистов, сколько в совершенной полярности, кардинальных отличиях трех государств — США, Канады и Мексики. У каждой страны свой менталитет, культурный код, уклад жизни и, разумеется, социальные, бытовые проблемы. И обуздать вот эту бурю нюансов ФИФА объективно было очень сложно.

скриншот с сайта fifa.com

Поэтому уже в первую неделю мы наблюдаем какое-то небывалое количество скандалов. От некоторых инфоповодов хочется схватиться за голову. То игрока сборной Ирака Аймена Хусейна путают с каким-то террористом и допрашивают семь часов. Сборной Японии дали базу не с полем, а с каким-то огородом, грязью, ямами и проплешинами. Сомалийскому арбитру Омару Артану, который, на секундочку, лучший арбитр Африки 2025 года, запретили въезд в США, потому что он представляет угрозу национальной безопасности страны. И ФИФА всю эту историю спустила на тормозах, потому что не участвует в миграционных процессах принимающей стороны, то есть США.

Какой-то бардак, хаос и анархия окутали этот чемпионат мира по футболу. Иначе не объяснить, как у сборной Англии пропало экипировки на 18 тысяч долларов при транспортировке на тренировочную базу. Джуд Беллингем и Харри Кейн остались без единой пары бутс. Нападающий «Баварии» на днях перед журналистами вовсе появился в одних трусах, тем самым, возможно, провокационно отреагировав на весь этот организаторский беспредел.

Ведь до потери экипировки у англичан было еще одно неприятное событие в канун чемпионата мира, когда 7 июня в нескольких километрах от базы сборной произошла массовая перестрелка, в которой пострадало около 12 человек.

Кельн готовится принять финальную стадию «Мажора»

«Ланксесс-Арена», или «Собор Counter-Strike», как ее еще ласково называют поклонники CS, уже вовсю готовится принять под своими сводами финальную часть «Мажора» в Кельне. Вдумайтесь в эту цифру — девятнадцать с половиной тысяч зрителей будут вживую наблюдать за элитарными командами из мира CS2.

Будет какой-то символизм в том, если в этом году турнир в Кельне выиграет Furia Esports вместе с 35-летним Fallen (настоящее имя — Габриэль Толедо), который, напомним, объявил о завершении профессиональной карьеры в этом сезоне. 10 лет назад бразилец побеждал здесь же в составе SK Gaming. И, собственно, спустя десять лет, уже на закате карьеры, этот великий игрок снова близок к тому, чтобы поднять трофей над головой.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Болеть за Team Vitality в 2026 году как-то не особо интересно, потому что мы все прекрасно понимаем, что в прайме эта команда непобедима, недосягаема для соперников. Другой вопрос: а в прайме ли сейчас Vitality? Потому что майский турнир в Атланте, да и этот «Мажор», где Apex и компания победили всухую только BB Team, наглядно показали уязвимость коллектива.

9Z Team, MOUZ, FUT Sports — все они дали понять, что против Vitality можно играть агрессивно, с позиции силы, заставляя их иногда нервничать на ровном месте. И надо сказать, что французы сами прекрасно понимают, как на них настраиваются сейчас соперники. Поэтому нет ничего удивительного в словах, например, Flamez (настоящее имя — Шахар Шушан), который говорит о том, что Vitality испытывали давление на групповом этапе «Мажора» и они искренне рады, что прошли в плей-офф. Хотя, казалось бы, такой коллектив должен сразу смотреть как минимум в сторону финала.

Впрочем, всех фанатов французской организации решил успокоить капитан команды — Apex (настоящее имя — Дан Мадесклер). Он уверенно заявил, что в плей-офф Vitality наберут обязательно должную форму, кто попадется им на пути к финалу — тем удачи.

Посмотрим, сбудутся ли устрашающие слова лидера французской команды. Потому что в этом году действительно много претендентов на трофей. Те же Falcons с Кэрриганом (настоящее имя — Финн Андерсен) весь групповой этап подвергались жесточайшей критике, но в то же время какой шикарный матч, последний перед плей-офф, выдали против NAVI, провернув поистине сумасшедший камбэк на карте Anubis. Поэтому главные интриги «Мажора» в Кельне только начинают зарождаться.