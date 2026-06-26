Пчеловодов в Тукаевском районе Татарстана обвинили в нанесении вреда лесному хозяйству

В суд был подан иск о возмещении ущерба лесному фонду. Сумма — порядка 129 тыс. рублей

Фото: скриншот выпуска новостей ТНВ

Пчеловодов в Тукаевском районе Татарстана обвинили в нанесении вреда лесному хозяйству. В суд был подан иск о возмещении ущерба на сумму порядка 129 тыс. рублей. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

История пасеки в районе началась еще в 1984 году. Камиль Тухбатуллин создал ее с нуля по приглашению руководства лесхоза. Вместе с государственными ульями семья держала здесь и свои.

После выхода Камиля Тухбатуллина на пенсию работать на пасеке продолжила семья его сына Равиля. По словам последнего, в прошлом году лесхоз решил ликвидировать свою пасеку. Его перевели на должность охранника, но снести ульи рука у мужчины не поднялась. Позже Нижнекамский лесхоз составил на Равиля протокол. «Мол, мои пчелосемьи причинили ущерб и вред лесному хозяйству», — рассказал мужчина.

Равиль получил административный штраф за использование лесного участка без необходимых документов. Одновременно в суд был подан иск о возмещении ущерба лесному фонду. Сумма иска — порядка 129 тыс. рублей.

Пчеловод утверждает, что неоднократно пытался законно оформить участок. «Нам всегда приходит ответ, что этот участок обременен. А в чем обременение, они не сказали», — поделился он.

Слова о том, что деятельность пчел причинила вред лесному хозяйству, вызвала вопросы у представителей отрасли.

— Нам, пчеловодческому сообществу, становится очень обидно и больно, когда нас обвиняют в том, что пчелы наносят какой-то ущерб природе, — говорит член совета организации «Пчеловоды Татарстана».

Галия Гарифуллина