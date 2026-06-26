«Роботов покупают при стабильном и массовом заказе, а это большая редкость»

КАМАЗ на конференции «Цифровизация в промышленности» объяснил, почему оффер на роботизацию пока остается невостребованным

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

«Несколько лет назад мы установили роботизированные комплексы. Однако статистика показала — большинство загружено менее чем на 20%. Почему? Нет загрузки», — указал замгендиректора КАМАЗа Эльдар Шавалиев на главный риск для российских предприятий от тотальной роботизации. Уровень цифровизации промышленных предприятий Татарстана остается невысоким — тут «непаханное поле», высказался глава Минцифры РТ Илья Начвин по окончании межведомственной рабочей группы в рамках конференции в Набережных Челнах. К 2030 году страна должна войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации, но на этом пути немало экономических препятствий. Тем не менее 8 татарстанских предприятий уже получили одобрение Федерального центра компетенций и начнут внедрять роботов в ближайшее время. Подробнее — в материале «Реального вренимеи».

145 роботов на 10 тысяч работников к 2030 году

В Татарстане набирает темпы роботизация промышленных производств. Цель — переходить на автоматизированные циклы производства с минимальным участием человека. Особенно важна автоматизация для нефтехимических и машиностроительных предприятий Закамья, без чего невозможно выдержать конкуренцию на мировых рынках, отметил член комитета Госдумы по защите конкуренции Айдар Метшин в начале заседания межведомственной рабочей группы, собравшейся в рамках конференции «Цифровизация промышленности» в Набережных Челнах.

предоставлено пресс-службой Минцифры РТ

К 2030 году страна должна войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации. На укрепление технологической независимости по нацпроекту «Средства производства и автоматизация» предусмотрено финансирование 223,5 млрд рублей. А, собственно, на развитие промышленной робототехники и автоматизацию производства обещают направить 101 млрд рублей и более 9 млрд рублей предусмотрено в этом году, сообщил замминистра промышленности и торговли РТ Радион Карпов по видео-конференц-связи из Казани.

В настоящее время Татарстан занимает 5-е место по уровню роботизации, имея в промышленном секторе 1406 роботов. Уступает Санкт-Петербургу, Московской и Самарской областям с парком около 2 тысяч единиц.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Правда, в пересчете на численность работников республика оказалась на 6-м месте: в среднем по республике насчитывается 50 роботов на 10 000 работников, сообщил замминистра промышленности и торговли Родион Карпов. «Пропустили вперед Дагестан», — усмехнулись в зале, увидев на экране полный рейтинг регионов по плотности роботизации. «Учитывая малое количество жителей в других регионах», — внес важную поправку Карпов. По его словам, татарстанские заводы работают на устаревшей базе, из-за чего внедрение робототехнических комплексов обходится в 2 раза дороже, чем сами комплексы. На КАМАЗе они уже есть. К 2030 году Татарстан поставил цель достичь показателя в 145 роботов на 10 тысяч человек.

Эльдар Шавалиев: нужны адаптивные роботы

Больше всего — 230 промышленных роботов — используется на КАМАЗе. В этом году автозавод планирует увеличить их число до 615 единиц, а к 2030 году довести до 1923 единиц. Значительная часть используется на новом заводе по производству унифицированных каркасов кабины. Здесь уровень автоматизации составляет 80%. Другая часть работает на сварке кузовов. При этом роботизация не улучшила положение предприятия. Большинство комплексов загружено менее чем на 20%. Почему?

Как ни крути, но роботизация — это производная от той загрузки, которая есть на предприятии. А если ее недостаточно, роботы не помогут. «Наше стремление к роботизации сталкивается со значительными трудностями. Мы установили роботизированные комплексы, но, как показывает статистика, на сегодняшний день большинство из них загружено менее чем на 20%. Если ваше предприятие не уверено, что будет заказ на эту деталь на протяжении жизненного цикла робота в трехсменном режиме, то вы проигрываете. В этом и есть проблема», — поделился замгендиректора КАМАЗа Эльдар Шавалиев. В таких условиях человеческий труд выглядит предпочтительнее. Работника можно перевести на другие участки, а робота — нет.



Сергей Афанасьев / realnoevremya.ru

— Представьте, робот может весь жизненный цикл варить одну и ту же деталь, а работника можно перемещать, — воскликнул он. Особенно это важно в условиях высокой волатильности, когда стабильный заказ большая редкость.

В Китае осознали это преимущество, отметил он. На предприятиях автопрома количество человеческого труда велико. «И они осознают эту проблему. Поэтому их движение в сторону адаптивной роботизации на самом деле оправдано», — сказал он.

Мы с Европой не конкурируем

— Разве мир в других условиях находится? У них нет этой проблемы адаптивной роботизации. Они же тоже имеют, наверное, ограничения, — поинтересовался Айдар Метшин. — Там, в Европе, производство тоже находится в сложных условиях.

— Мы с Европой не конкурируем, потому что Европы вообще нет на орбите. Если говорить о метриках, мы конкурируем с Азией, — ответил Шавалиев. Южная Корея — это массовое производство, но это всегда не только автомобили плюс электроника, без роботов нельзя. Вот поэтому нам надо было работать в двух направлениях. Нам надо было направлять усилия на создание новых производств, то есть пытаться прямо направлять наши инвестиционные усилия не на модернизацию, не на техническое перевооружение, а на создание нового, адаптировать

предоставлено пресс-службой Минцифры РТ

Преимущество человеческого труда не отменяет курса на роботизацию. Эльдар Шавалиев предложил разработчикам задуматься о разработке адаптивных роботов, которые смогли бы перемещаться и выполнять несколько операций.

Тем временем Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда проводит диагностику текущего состояния одного продуктового потока предприятия на предмет готовности к роботизации и подбирает подходящие робототехнические комплексы. В этом году обследование прошли 14 татарстанских предприятий. Среди них «КАМА-Автоцентр», «Здравмедтех», «Нэфис-Косметикс», Зеленодольский завод имени Горького, Казанский авиационный завод, «Электрооптима» и другие, сообщил Радион Карпов. 8 предприятий получили одобрение. Среди них — «Радиоприбор», Казанское приборостроительное конструкторское бюро, ГИПО, мебельная фабрика. В основном в них будут установлены роботы для укладки продукции. Ожидаемый средний прирост выработки на потоках внедрения — порядка 80%.

Промышленный интернет для своих

В стране выделяют 8 ступеней цифровой зрелости, роботизация производственных процессов — не единственная ступень. Чуть выше — примение ИИ. КАМАЗ предложил создать внутренную инфраструктуру: закрытый от интернета вычислительный кластер, а уже на нем — искусственный интеллект: «Этот ИИ будет доступен для промышленных предприятий, что позволит нам полноценно начать использовать модели искусственного интеллекта».

Цель — обеспечить сохранность и конфиденциальность промышленной информации. «Сегодня мы во многом ограничены возможностями пользования с точки зрения того, чтобы наша информация не утекла в мировую сеть, тем более там не утекла в недружественные страны и использовалась против нас», — пояснили на автогиганте.

Сергей Афанасьев / realnoevremya.ru

КАМАЗ внедряет эту программу по двум основным направлениям. Во-первых, искусственный интеллект, работающий как классический чат-бот (подобно GigaChat, «Алисе», ChatGPT). Главное отличие — возможность наполнять его корпоративными данными. Проще говоря, этот ИИ будет обладать специфической информацией, которой владеют сотрудники КАМАЗа: о моделях автомобилей, производственных процессах, допусках и т.д. Вся наша внутренняя база знаний будет интегрирована в этот искусственный интеллект. Во-вторых, разрабатываются отдельные приложения, где ИИ используется как неотъемлемый элемент конкретного бизнес-процесса или специализированного решения».

Пока вычислительных мощностей достаточно, но потом будет необходимо строительство еще одного ЦОДа, сообщил позднее Начвин.