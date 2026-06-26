В Казани ограничат движение в связи с празднованием Дня молодежи

С 06:00 до 22:00 при необходимости будет ограничено движение и запрещена парковка на улице Подлужной на участке от съезда с моста «Миллениум» до улицы Толстого

Фото: Артем Дергунов

В Казани 27 июня введут временные ограничения движения и парковки транспорта в связи с проведением Всероссийского дня молодежи. Соответствующие меры предусмотрены постановлением Исполкома города.

С 06:00 до 22:00 при необходимости будет ограничено движение и запрещена парковка на улице Подлужной на участке от съезда с моста «Миллениум» до улицы Толстого, а также на съездах с улицы Вишневского.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Кроме того, с 15:00 до 22:00 при необходимости ограничат движение пешеходов по мосту «Миллениум» на участке от улицы Фатыха Амирхана до улицы Вишневского. Водителям и пешеходам рекомендуют заранее учитывать изменения при планировании маршрутов.

Напомним, 27 июня в Казани пройдет фестиваль, посвященный Дню молодежи. Хедлайнером мероприятия станет рэп-исполнитель L’One.

Наталья Жирнова