Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Государственного флага Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Государственного флага республики. Свои поздравления он опубликовал в telegram-канале.

Также с праздником татарстанцев поздравил и председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Он подчеркнул, что именно «с почтительного отношения к символическим атрибутам государства начинается формирование гражданского и патриотического самосознания». Мухаметшин обратил внимание, что флаг, герб и гимн «составляют бесценное историко-культурное наследие».

— Сегодня ни одно значимое событие, проходящее в республике, — будь то международные встречи или официальные переговоры, спортивные и общественные мероприятия, не обходится без татарстанского триколора, — обратил внимание председатель Госсовета.



Напомним, День флага Татарстана отмечается ежегодно 29 ноября. Его утвердил Верховный совет Татарстана 29 ноября 1991 года. Автором флага является народный художник Республики Татарстан Тавиль Хазиахметов.



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Илина Хакимова