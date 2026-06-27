К концу июня в Татарстане выполнили более половины работ по программе «Наш двор»

Полностью работы завершили в Заинском, Елабужском и Высокогорском районах

Фото: Артем Дергунов

Республиканская программа «Наш двор» 2026 года к концу июня оказалась выполнена на 53%. Об этом сообщила руководитель Департамента программ развития городской среды фонда «Институт развития городов РТ» Арина Петрова на совещании.

Полностью работы завершили в Заинском, Елабужском и Высокогорском районах, скоро начнется приемка благоустроенных дворов.

Готовность по видам работ в остальных городах и районах следующая:

Работы по устройству наружного освещения — 64%. Ведутся в 183 дворах, завершены — в 223.

Дорожные работы — 62%. Ремонт дорог завершен в 221 дворе, работы продолжаются в 173-и.

Работы по установке оборудования — 32%. Закуплено 93%, еще 7% поступят до 24 июля. Работы ведутся в 127 дворах, завершены — в 100.

Напомним, что две недели назад готовность программы составляла 40%.

Денис Петров