Из Нижнего Новгорода и Ижевска планируют организовать прямой доступ к аэропорту Казани
Отмечается, что такая схема должна упростить поездки для жителей соседних регионов, в том числе при вылетах из казанского аэропорта в туристические поездки
Министр транспорта Татарстана Фарит Ханифов сообщил «Реальному времени» на online-конференции о планах развития пригородного железнодорожного сообщения и расширения маршрутов электропоездов, которые могут связать Казань с другими городами региона и обеспечить более удобный доступ к аэропорту.
Рассматривается возможность организации маршрутов, которые позволят пассажирам из Нижнего Новгорода и Ижевска напрямую добираться до аэропорта Казани.
— Это будет удобно для тех, кто едет в Казань из других городов, чтобы улетать из нашего аэропорта, к примеру, в отпуск, — заявил Ханифов.
По его словам, растущий пассажиропоток на электропоездах создает предпосылки для запуска кольцевого движения в пределах Казани. Напомним, что проект казанской кольцевой электрички вышел на финальную стадию. «Там осталось доделать только транспортную безопасность, и первую часть этого проекта мы сдадим на госэкспертизу», — заявил глава ГЖД Сергей Дорофеевский.
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