Главное об АСЕАН: что нужно знать об объединении накануне саммита в Казани

История, цели и перспективы сотрудничества с Россией

Фото: Динар Фатыхов

Уже на этой неделе, с 17 по 19 июня, в Казани пройдет Международный саммит Россия — АСЕАН по случаю 35-летия сотрудничества. В столице Татарстана ожидают президента РФ Владимира Путина и первых лиц стран из Юго-Восточной Азии. Что представляет собой объединение и каковы перспективы его взаимодействия с Россией — в материале «Реального времени».

Что такое АСЕАН?

АСЕАН (от англ. Association of Southeast Asian Nations) — это Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Ее учредили 8 августа 1967 года — в этот день была подписана так называемая Бангкокская декларация, которая положила начало новой региональной организации. Главными целями создания ассоциации были ускорение экономического роста, достижение социального прогресса и налаживание культурного сотрудничества.



Совокупный объем ВВП стран АСЕАН — $3,9 трлн, это пятая экономика в мире после США, Китая, Германии и Японии. Внешнеторговый товарооборот объединения составляет $3,8 триллиона.



Какие страны входят в объединение?

Сейчас в организацию входят 11 государств. Пять из них — Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины — были странами-основателями организации. Позднее в объединение вошли Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа. Восточный Тимор официально присоединился к ассоциации в октябре 2025-го.

В странах АСЕАН проживает почти 700 млн человек — это гигантский потребительский рынок. При этом доля молодого населения существенно выше, чем, например, в странах Европы. В среднем населению стран АСЕАН 30 лет, сообщал замдекана факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Александр Королев.



Реальное время / realnoevremya.ru

Какие еще статусы предусмотрены в АСЕАН?

Наблюдатель. Им с 1972 года обладает Новая Гвинея.

Партнер по диалогу. Россия получила этот статус в 1996 году. Также он есть у Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Китая, Индии, Канады, Японии, Великобритании и США. Партнером по диалогу считается и Евросоюз.

Партнер по развитию. Так оформлены отношения АСЕАН с Германией, Италией, Нидерландами, Перу, Францией и Чили.

Существует еще несколько расширенных форматов сотрудничества АСЕАН с другими странами. В 1997 году установлен формат АСЕАН+3 (предусматривает взаимодействие с Китаем, Японией и Южной Кореей), в 2005-м — АСЕАН+6 (те же плюс Австралия, Индия и Новая Зеландия).

В 2005 году впервые состоялся Восточно-Азиатский саммит стран АСЕАН — в нем участвовали Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия и Южная Корея. Впоследствии присоединились также Россия и США.

Почему была создана ассоциация?

Инициатива возникла в условиях сложной политической обстановки: Юго-Восточная Азия оставалась зоной нестабильности, конфликтов и конкуренции внешних сил в условиях холодной войны. На этом фоне страны стремились создать механизм, который позволил бы снизить напряженность и выстроить устойчивую систему регионального взаимодействия.

Со временем акцент сместился к экономической интеграции, развитию взаимной торговли, привлечению инвестиций и формированию единого регионального пространства.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Каковы перспективы сотрудничества России и АСЕАН?



За последние 10 лет товарооборот России со странами АСЕАН вырос на 58%, при этом российский экспорт — на 44%, сообщал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. В частности, поставки минеральных ресурсов выросли на 85%.

Россия наращивает экспорт сельскохозяйственной продукции: пшеницы, растительного масла, кукурузы и мясных продуктов. Поставки мясной продукции в страны АСЕАН выросли в 50 раз. Запас роста товарооборота огромен, заявил в разговоре с нашим изданием российский политолог Олег Матвейчев. Потенциально он может быть увеличен в пять раз.



Сейчас в контексте «поворота на Восток» сотрудничество с Юго-Восточной Азией приобретает особую значимость. Опрошенные «Реальным временем» эксперты подчеркивают: в первую очередь Россия выступает поставщиком энергоносителей.

— Главное [, чем интересует Россию АСЕАН,] — это рынок сбыта. Мы пока не смогли полностью заместить Европу. В Китай газ идет с дисконтом, и в лучшем случае, если заработает «Сила Сибири — 2», будет поставляться 99 млрд кубов. В Европу шло существенно больше, — рассказал изданию экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев.

Смогут ли страны АСЕАН заменить России европейский рынок? Разуваев считает: да. «Но лет пять на это уйдет», — добавил он. В этом году объемы поставок минерального топлива и нефти уже растут: в первом квартале они на 40% превысили показатели аналогичного периода 2025-го, следовало из слов Кондратьева.

Аналогичную точку зрения высказал Королев: по его мнению, России необходимо позиционировать себя как секторального стратегического партнера в энергетике и продовольствии.

— Кроме того, нужны какие-то флагманские проекты. Например, это может быть строительство АЭС. Нужно понимать, такое строительство растягивается на десятилетия. Это подтянет и технологии, и техподдержку, и оборудование. Россия же будет разные станки продавать по контрактам, и они войдут в торговлю. Это как раз может реально перезапустить торгово-экономическую динамику России и стран Юго-Восточной Азии, — заявил он.

В марте Россия и Вьетнам подписали соглашение о строительстве первой АЭС в республике — по словам эксперта, за сделкой пристально следят Малайзия и Индонезия. А переход этих стран на мирный атом — только вопрос времени, резюмировал он.



Что еще может предложить Россия? Как заявил Олег Матвейчев, это удобрения, оружие, IT-технологии. Как и Александр Королев, перспективу он также видит в экспорте сельхозпродукции и развитии атомной энергетики.

— Мы не только можем торговать невозобновляемыми ресурсами вроде нефти и газа, но и наконец готовой продукцией. У нас есть уникальные разработки в области и медицинской промышленности, и химической. Их можно было бы туда посылать, — уверен доктор политических наук, завкафедрой политологии КНИТУ им. Туполева Владимир Беляев.

Что касается поставок из АСЕАН в Россию, сейчас Азия экспортирует в Россию экзотические фрукты, изделия из резины. Перспективное направление — это компьютерные технологии. В России может быть востребовано аппаратное обеспечение (так называемое железо) и программное обеспечение к нему, говорит эксперт.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Кто приедет на саммит в Казань?

Ожидается, что перспективы сотрудничества обсудят на саммите в Казани. Неспроста в нем примет участие президент России Владимир Путин — в рамках мероприятия он проведет ряд двусторонних переговоров. Встречу с ним уже запросили Филиппины — на ней будет присутствовать президент республики Фердинанд Маркос-младший.

Также в Казани ждут президента Вьетнама То Лама, премьер-министров: Малайзии — Анвара Ибрагима, Камбоджи — Хун Манета, Лаоса — Сонексая Сипхандо. «[Всего] планируется прибытие 14 делегаций, а также генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества и президента Беларуси», — рассказал сегодня начальник Управления МВД России по Казани Ринат Габитов.

— Если приедет президент (Фердинанд, — прим. ред.) Маркос с Филиппин, это будет хороший сигнал для России и мирового сообщества, потому что Филиппины — официальный военно-политический союзник США. То же самое, если приедет премьер-министр Сингапура. Это единственная страна АСЕАН, которая ввела санкции против России, — сказал в диалоге с РИА «Новости» замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Александр Королев, анализируя, выступает ли саммит сигналом того, что Россия избежала изоляции, несмотря на действия Запада.