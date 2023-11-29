Израильская армия хочет возобновить боевые действия после завершения обмена групп заложников

Фото: realnoevremya.ru/Илина Хакимова (архив)

Армия Израиля возобновит боевые действия в секторе Газа после того, как завершится перемирие и обмен заложниками. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

— В последние несколько дней я слышу вопрос — вернется ли Израиль к боевым действиям после того, как этот этап возвращения наших похищенных будет исчерпан? Я отвечаю однозначно — да, — передает его слова «РИА Новости».

По мнению Нетаньяху, Израиль добился за неделю «очень больших успехов». Речь идет о возвращении десятков похищенных израильских заложников. Он заявил о решимости продолжать борьбу до «победного конца».

На прошлой неделе палестинское движение ХАМАС договорилось с Израилем о четырехдневном перемирии. Оно включало в себя прекращение огня в Газе и освобождение удерживаемых ХАМАС заложников в обмен на заключенных из израильских тюрем. 27 ноября перемирие в секторе Газа продлили еще на два дня.

Режим прекращения огня истекает утром четверга. Сейчас стороны обсуждают возможность еще одного продления перемирия на два дня. Условия договора останутся прежними.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов