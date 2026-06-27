От абстракций к «Валькирии»: в Казани показали почти утраченный мир Константина Васильева

В экспозиции о раннем творчестве художника представлены редкие кадры, пленки и работы автора

Абстрактный Васильев. Фото: Радиф Кашапов

До 26 августа в Казани в центре современной культуры «Смена» работает выставка «Случай с художником. Неизвестный Константин Васильев». В совместном проекте с московским Центром Вознесенского показывают работы казанского художника, в основном 60-х годов — из его экспериментального периода, от которого, как говорят организаторы, сам автор отказался. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Поиск художником своего места в жизни»

На открытии выставки сокуратор проекта Кирилл Маевский вспомнил, как в детстве попал в музей Васильева, тогда еще работавший на ул. Гвардейской в Казани: «Это было первое знакомство с абстрактным искусством, которое мне показалось гораздо более сильным, чем то, что мы называем поздним периодом».

Спикер также отметил, что в «Смене», в отличие от многих других местных проектов, сделали персональную выставку человека, которого давно уже нет. Васильев, трагически ушедший из жизни 29 октября 1946 года, конечно, в первую очередь известен поздним героическим, мифологическим периодом. Организаторы напоминают, что в начале 1970-х серия открыток с его русскими и германо-скандинавскими богатырями была издана тиражом около двухсот тысяч экземпляров. Словом, если вам этот период Васильева по понятным причинам не комфортен, то прийти на выставку стоит. К тому же, если бы не «тот» период, вряд ли бы когда-нибудь мы дожили до экспозиций из раннего творчества.

Детство и юность. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

На выставке в основном показывают другого Васильева — эпохи увлечения абстрактным искусством, сюрреализмом, модернизмом, напоминая, что в это же время он стал одним из основателей бюро «Прометей», фонд которого также находится в «Смене». Собственно, одно из ранних произведений художника в серии портретов композиторов — это портрет Скрябина. Со светомузыкальной «Поэмы огня» в 1962-м началась публичная история НИИ «Прометей». Есть здесь и портрет другого героя — Вагнера.

Одним из организаторов того музыкального действа был и студент КАИ Геннадий Пронин, будущий директор галереи Константина Васильева в Казани, ставший научным консультантом выставки.

— Это не просто формы творчества, не просто поиски каких-то новых форм, — говорит Пронин. — Это глубокое размышление о смысле жизни. Недаром его картины этого периода посвящены и Достоевскому, и Шостаковичу, очень сложным фигурам культуры, которые в советское время не укладывались в общую тенденцию социалистического реализма. Я рекомендую серьезно отнестись к этим картинам как к поиску художником своего места в жизни, своего стиля, творчества.

Портреты художников. Как известно, Васильев был меломаном. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

«Это человек, который очень истово изучал профессию»

История создания экспозиции началась после общения в декабре 2025 года с научным сотрудником отдела новейших течений Государственной Третьяковской галереи Сергеем Фофановым. Маевский предложил сделать проект своему коллеге по центру Вознесенского Дмитрию Хворостову. Еще один куратор выставки — Кирилл Кузнецов, который в 2023-м записывал подкаст о Васильеве в рамках проекта «Крот Казанский».

— Это человек, который очень истово изучал профессию и очень внимательно смотрел и изучал, то что происходит с искусством в его время не только в Советском Союзе, не только в Казани, но и во всем мире, Америке, центре, где развивался второй авангард, — отметил Хворостов. — Он его изучал, копировал. Вы увидите много работ, которые находятся под влиянием западного, послевоенного модернизма. И при этом это очень казанская выставка.

Практически все, что было создано тогда, Васильев позже сжег. От тех работ остались пленки, сохраненные Прониным.

— Когда две недели назад шло обсуждение, — напомнил Фофанов своеобразную презентацию выставки, которая проходила на летнем книжном фестивале «Смены», — каждый из спикеров разными голосами сказал: Константин Васильев — это проблема не только по сохранности вещей, но и как их надо правильно реставрировать, как изучать. Это проблема, вообще, глобальная: что такое искусство, как относиться к искусству двадцатого века, как смотреть на советское искусство...

— Интересно, как бы отнесся к проекту Константин Васильев. Потому что мы взяли его тот ранний период, от которого он отказался, и показали, — отметил Кузнецов.

А вот и валькирия. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

От космополитического абстракционизма до северного символизма

Выставка начинается с блока фотографий, самые ранние делал отец художника Алексей Алексеевич, а более поздние — он сам. По ним можно понять атмосферу послевоенного поселка Васильево, где он вырос. На фото, повторимся, сохранились и некоторые его работы — в таком виде они и представлены, черно-белом варианте, рифмуясь в авангардной аскетичности с некоторыми другими композициями, выполненными на бумаге тушью.

Есть на выставке работы, открыто вдохновленные Джексоном Поллоком и Робертом Мазеруэлла, когда Васильев учился в Казанском художественном училище, вроде гигантской «Абстрактной композиции №12», выполненной маслом.

— В 1962 году этот этап завершился глубоким духовным и творческим кризисом, совпавшим с новой советской кампанией против абстракционизма и модернистского искусства, — указывают организаторы. После этого Васильев знакомится с Людмилой Чугуновой и в это время переходит к орнаментальному сюрреализму. Этот период также задокументирован Прониным на видео — можно посмотреть, например, как Васильев рубит дрова. Сюрреализм дополняется у художника религиозной тематикой — эти картины выполнены цветными карандашами.

И «Чаян»! И «Шурале»! Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Наконец здесь же — внезапно, но вполне закономерно — можно увидеть книжные иллюстрации Васильева — и даже его работы для сатирического журнала «Чаян»!

При этом закрывает выставку фотоизображение картины «Валькирия над сраженным воином» (в ее наиболее нейтральной, с точки зрения жестов, версии). Здесь, с одной стороны, изображены персонажи скандинавской мифологии, с другой — действие происходит на месте впадения реки Сумки в Волгу, рядом с Васильево.

Так начался период «северного символизма», сделавший Васильева популярным у одних и нерукопожатным у других. «Смена» показывает путь талантливого в своей логичности и противоречивости художника и оставляет зрителю право оценить его непростое творчество.

Напомним, что в прошлом году началась компания по капитальному ремонту мемориального музея в Васильево — на его проведение требуется 56 млн рублей.