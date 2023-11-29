«Татнефть» приняла бюджет на 2024 год

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Совет директоров ПАО «Татнефть» на заседании 28 ноября принял бюджет на 2024 год. Также утвержден бюджет на декабрь этого года.

На заседании совета директоров «Татнефти» рассмотрены итоги исполнения бюджета за январь — сентябрь 2023 года, а также итоги финансово-хозяйственной деятельности группы за этот же период. Кроме того, на встрече обсуждались планы по развитию бизнес-направления «Композиционные материалы».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, 21 ноября совет директоров «Татнефти» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды в размере 35,17 рубля на акцию. Одинаковую сумму получат владельцы как обыкновенных акций, так и привилегированных. В обоих случаях дивидендная доходность варьируется в пределах 5,7%.

С учетом ранее выплаченных дивидендов размер выплаты за 9 месяцев 2023 года составил 62,71 рубля на акцию. В сентябре утверждены дивиденды за первое полугодие в размере 27,54 рубля на акцию.



В 2022 году ПАО «Татнефть» увеличило чистую прибыль по МСФО на 43% — до 284,6 млрд рублей. Результат по чистой прибыли оказался выше ожиданий аналитиков (275 млрд рублей). Также выросла добыча нефти — по итогам года компания добыла 29,114 млн тонн нефти, что на 4,6% выше показателя 2021 года.

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Максим Кокунин