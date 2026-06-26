Бизнес-опрос: нанимаете ли вы молодежь без опыта работы и замечаете ли разницу поколений?

— Сразу скажу, на экспертные позиции я все-таки предпочитаю брать сотрудников с опытом. Сфера недвижимости связана с серьезными юридическими моментами, здесь кроются большие риски, поэтому я предпочитаю подстраховаться квалификацией своих сотрудников. Кроме того, агентство у нас небольшое, и поэтому тратить время опытных сотрудников на вхождение в профессию новичков мы не можем себе позволить.

У меня непопулярное мнение: я считаю, что человек, не работавший во время учебы, по получении диплома специалистом еще не является. Поэтому бесплатная стажировка, с моей точки зрения, — это совершенно нормально. И даже стажировка, которую молодой специалист оплачивает сам. Особенно если речь идет о таких потенциально «опасных» для работодателя специальностях, как юрист или бухгалтер.

Однако на позиции вспомогательного персонала — администраторов, секретарей и т. д. — я нанимаю неопытных молодых людей. Особенно если вижу горящие глаза и желание учиться. У меня сугубо положительный опыт работы с сотрудниками, которые приходили ко мне, чтобы начать трудовой путь. Была прекрасная сотрудница, которая пришла ко мне на практику, будучи студенткой университета, и я ей предложила остаться у нас работать. Этой девочке 23 года, то есть она сверстница моей дочери. И она показала себя просто замечательно. Были и другие молодые сотрудники, оставившие о себе прекрасное впечатление.

Как работодатель вижу в этом поколении множество плюсов. Во-первых, у них незамыленный взгляд, они иначе, проще, чем мы, смотрят на многие вещи. Во-вторых, мы сильно проигрываем им в работе с информационными системами и технологиями. Они с этим выросли, а мы осваиваем «постольку-поскольку». В-третьих, молодежь креативна и энергична, и это здорово.

Но от других предпринимателей я слышала ряд нареканий на сотрудников такого возраста. К примеру, не всем нравится, что у молодых сотрудников нет сильной привязанности к коллективу, они воспринимают работу как работу, и только.

Мало кому из опытных работодателей нравится, что молодые люди не готовы совершать трудовые подвиги, даже если им за это дополнительно платить. Тем более не работает для них мотивация «из чувства долга» или «это наше общее дело».

Они спокойно берут больничные, тогда как наша привычная реакция на недомогание: «Выпью жаропонижающее и буду работать». Молодежь в большей массе не будет выходить работать в воскресенье и точно не готова двигать отпуск ради нового проекта. Поэтому многие из них, по мнению коллег-предпринимателей, не подходят для ключевых позиций, где требуется более серьезная включенность и готовность жертвовать личным временем.

Еще одно серьезное отличие молодых людей от нашего поколения — они не боятся просить прибавки к зарплате. Даже если работают всего несколько месяцев: они резонно говорят, что вряд ли работодатель задумывается о том, как бы поднять зарплату молодому специалисту. Поэтому, с их точки зрения, о себе надо напоминать и не стесняться.

Кстати, молодежь изначально завышенно оценивает свою ценность на рынке. Это порой становится для них элементом фрустрации: когда многие молодые люди выходят на рынок труда, то сталкиваются с разочарованием, их ожидания не оправдываются. Для многих это столкновение с реальностью становится ударом.

Я иногда думаю: вот бы совместить как-то наши поколенческие характеристики и их! У молодежи есть много классных черт, которых не хватает нам, и наоборот.

