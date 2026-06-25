Разница в аренде на сутки самого дорогого и дешевого жилья в Казани составила 45,8 тыс. рублей

Эксперты рассказали, сколько стоит снять квартиру краткосрочно в разных районах города, а также оценили риски перенасыщения рынка

Фото: Артем Дергунов

На сегодняшний день в Казани насчитывается около 2 тыс. предложений о сдаче квартир посуточно. При этом в Москве и Санкт-Петербурге жилья с подобным форматом аренды почти в два раза больше (3,8 тыс. и 3,6 тыс. соответственно). По словам эксперта отрасли, рисков перенасыщения рынка «посуткой» в столице Татарстана нет, однако в зависимости от района востребованность объектов среди туристов различается. Подробнее об арендных ставках, разнице в стоимости съема и том, почему путешественники предпочитают поселяться у частников, — в материале «Реального времени».

Самая дешевая квартира в Казани сдается за 2,2 тыс. рублей в сутки, а дорогая — за 48 тыс.

На сегодняшний день в Казани насчитывается почти 2 тыс. объявлений о сдаче квартир посуточно. Большая часть предложений — полноценные «однушки» (52%, 1015 вариантов размещения), на втором месте по количеству — «двушки» (22,3%, 435 шт.), на третьем — студии (около 21,4%, 417 шт.). Меньше всего в городе сдают объектов с тремя и более комнатами (0,36%, или 7 квартир совокупно), следует из анализа объявлений, опубликованных на одном из сайтов.

Судя по карте, в основном квартиры, сдаваемые в Казани посуточно, расположены в Вахитовском районе города. Следом по сосредоточенности объектов для «посутки» идут Ново-Савиновский, Советский и Приволжский районы. На последний местах — Авиастроительный и Московский районы.

Если сравнивать цены, то самый дорогой объект в городе предлагается в аренду за 48 тыс. рублей в сутки. Речь идет о двухкомнатной квартире площадью 64 кв. м, расположенной в Ново-Савиновском районе. Апартаменты, судя по описанию, рассчитаны на восемь персон.

скриншот с сайта Авито

В свою очередь, самый низкий ценник в столице республики — 2,2 тыс. рублей за сутки. В этом бюджете предлагается студия в том же Ново-Савиновском районе площадью 15 кв. м. При этом такая жилплощадь рассчитана на двух гостей.

скриншот с сайта Авито

В основном квартиры посуточно арендуют молодежные компании. Вторая категория частных арендаторов посуточных апартаментов — семьи с детьми, сообщил «Реальному времени» вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

В Москве максимальный ценник за посуточную аренду — 51 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — 90 тыс. рублей

Тем временем в Москве предлагается в посуточную аренду 3,8 тыс. квартир. Это почти вдвое больше, чем в Казани. Самое бюджетное жилье стоит 2,45 тыс. за сутки. В упомянутом ценовом сегменте можно поселиться в студии площадью всего 10 кв. м в Левобережном районе.

скриншот с сайта Авито

Самая дорогая квартира в столице обойдется в 51,6 тыс. рублей в сутки. За такие деньги арендатор получает 9-комнатную квартиру площадью 255 квадратных метров с 36 кроватями, сауной и джакузи в номере.

скриншот с сайта Авито

Почти столько же объектов «на один день» сдают и в Санкт-Петербурге (3,6 тыс.). Причем самый дешевый вариант обойдется туристам в 2,2 тыс. рублей за сутки. В данном случае речь идет о студии площадью 27 «квадратов» в Кировском районе.

скриншот с сайта Авито

А вот снять самую дорогую квартиру в Культурной столице стоит 90 тыс. рублей в сутки. За эту сумму предлагаются 6-комнатный пентхаус площадью 429 кв. м с чердаком в Приморском районе.

скриншот с сайта Авито

«Очень востребованы у туристов Ново-Савиновский и Московский районы»

В среднем арендовать студию посуточно в Казани стоит от 3 тыс. до 6 тыс. рублей. Самые высокие ценники — в центральной части города. В свою очередь, ставки за съем «гостинок» в Ново-Савиновском, Московском и Приволжском районах столицы Татарстана варьируются в диапазоне 3-4 тыс. рублей. Об этом «Реальному времени» сообщил вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев.



— Если рассматривать районы с позиции спроса, то, за исключением центра, очень востребованы у туристов Ново-Савиновский, а также Московский районы, а именно — улицы Декабристов и проспект Ибрагимова. Неплохой популярностью пользуется и Приволжский район. А вот в Авиастроительном квартир посуточно сдается крайне мало. Разве что только около метро, — сказал собеседник агентства.

При этом стоимость аренды двух— и трехкомнатных квартир не сильно отличается от цены съема студий. «Переночевать» в жилище с большим количеством комнат стоит от 5 тыс. рублей, но в зависимости от площади, месторасположения, ремонта и других факторов цена может доходить и до 20—25 тыс. рублей. Однако в последнем случае речь будет идти о большом объекте в самом центре города, уточнил эксперт.

«Существующие гостиницы не справляются с таким потоком гостей»

Несмотря на большое количество предложений о сдаче объектов, в Казани рисков перенасыщения рынка «посуткой» нет, считает Савельев.

— Дело в том, что в столице Татарстана туристический трафик нарастает с каждым годом, и существующие гостиницы не справляются с таким потоком гостей. В связи с этим путешественники предпочитают арендовать жилье у частников. Еще одним фактором в пользу квартир у собственников является стоимость аренды: на практике снять номер в отеле стоит в два раза дороже, чем у владельца студии. Также выбор вариантов недвижимости во втором случае гораздо разнообразнее, — отметил он.

Реальное время / realnoevremya.ru

В свою очередь, в Москве и Санкт-Петербурге есть перенасыщение рынка посуточной аренды, но только не в сезон, добавил Апрелев.



— В сезон все-таки никакого перенасыщения нет, потому что потребность в жилье очень высокая, а все гостиницы в столицах забронированы сильно заранее. Например, в период белых ночей в Питере просто невозможно снять никакую квартиру за более-менее приемлемые деньги. В Москве аналогичная ситуация возникает в новогодние и майские праздники, а также летом. При этом Северная столица в целом располагает гораздо большим жилым фондом для посуточной аренды, чем Москва, — отметил эксперт.

Вице-президент российской Гильдии риелторов подчеркнул, что из-за простоя именно не в сезон доходность от посуточной сдачи квартир может оказаться даже ниже, чем при долгосрочной сдаче, особенно если речь идет о непривлекательных объектах.

— Под категорию «непривлекательных» попадают не только объекты, где больше комнат, но и удаленные от метро и других транспортных узлов. Например, если недвижимость расположена в 10-15 минутах езды на автобусе до метрополитена — все, до свидания. Эти помещения пустуют даже вопреки низкому уровню цен, — резюмировал Апрелев.